中俄聯合提案減輕聯合國對朝鮮制裁

俄羅斯和中國周一聯合向安理會提交一項建議草案，提出針對朝鮮就半島無核化所採取的步驟減輕對朝鮮的制裁，包括取消成員國對朝鮮部分產品進出口限制、終止朝鮮人赴外國工作禁令等。美國官員就此表示，“現在不是考慮解除制裁的時候”。

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據法新社獲到的這一令多方外交感到驚訝的草案文本，強調以人道為目標減輕制裁的必要性, 呼籲提高朝鮮人們的生活水平，終止聯合國就制裁朝鮮2016年至2017年的幾項關鍵決議。但文本沒有具體說明朝鮮為獲得減少制裁所要做的事項。

草案要求聯合國取消成員國從朝鮮進口煤炭、鐵、鐵礦石和紡織品的禁令；呼籲終止對朝鮮人赴海外工作的禁令，並且終止2017年一份決議中提出的、在今年12月22日前將所有在海外工作的朝鮮人遣返回國的要求。此外，草案也提出免除對朝鮮和韓國之間所有公路和鐵路合作項目的制裁。

在草案所附三頁附錄中， 列出了建議不再受對朝制裁影響的產品，包括推土機、小型拖拉機、散熱器、剪刀、湯匙等金屬製品，以及洗碗機、洗衣機、吸塵器、自行車、嬰兒推車、滅火器...

中俄這份草案對美朝間各級對話表達讚賞的同時，主張建立新的聯繫。並呼籲“迅速恢復六方會談”。由中國、韓國、美國、俄羅斯日本和朝鮮六方會談起於2003年，但平壤於2009年宣布退出。

報道援引外交消息指，目前暫不清楚該建議草案何時會在安理會表決，一名外交官表示，與朝鮮有關的案文歷來由美國起草，中俄此類做法相對少見。另有外交官預期不太可能會很快投票，美國目前是安理會輪值主席國，明年一月起將由越南繼任。

而決議要獲得通過，需獲得安理會15個成員國中的九票贊成、並且五大常任理事國美國、法國、英國、俄羅斯和中國未投下反對票。

對中俄此項建議，路透社報道援引一名美國國務院官員表示，現在不是安理會考慮解除對朝制裁的時候，因為朝鮮“正威脅進行更嚴重挑釁，拒絕會晤討論無核化，而且繼續維持並推進已被禁止的大規模殺傷性武器及彈道導彈計畫”。

在對朝制裁問題上，美國與英國、法國均堅持在朝鮮放棄核武與彈道導彈計畫之前，不應解除聯合國制裁。