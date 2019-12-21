伊朗總統結束訪日 批美國撤出伊核協議 理解日本向中東派艦護航

伊朗總統魯哈尼12月21日結束訪日。他昨天在東京與安倍晉三會面時，批華盛頓撤出伊核協定“不理智”，並對東京打算向中東派自衛隊船艦護航表示理解。法新社說，東京試圖在華盛頓與德黑蘭之間扮演中介斡旋角色。

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據共同社報道，日本首相安倍晉三20日在官邸與來訪的伊朗總統魯哈尼舉行會談。安倍表明為緩和中東的緊張局勢，他決心作出最大的外交努力，並稱，“強烈期待伊朗完全履行核協議，為地區的和平與穩定發揮建設性作用”。魯哈尼譴責美國特朗普政府退出核協議，對日本向中東派遣海上自衛隊的方針表示理解。這是繼2000年時任總統哈塔米之後，伊朗總統19年來再次訪日。

日本放送協會（NHK）報導，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）今天上午結束訪問行程離開日本，同行的伊朗政府高層官員表示，就算目前面對美國制裁，但伊朗仍希望強化伊朗日本關係的基礎。

安倍昨天在首相官邸跟魯哈尼舉行領袖會談，表達日本會持續透過外交努力緩和中東緊張情勢，也說明日本有意派遣自衛隊前往中東海域，尋求魯哈尼的理解。

魯哈尼表示理解日本自身想對船舶航行安全做出貢獻的想法，也對日本沒有掩飾地進行說明給予正面評價。