美國朝鮮事務代表離京返國 平壤警告華盛頓勿拿人權說事

美國國務卿蓬佩奧１９日在美國媒體批朝鮮人權狀況激怒平壤之際，美國朝鮮事務特使比根與朝鮮接觸的努力無果而終，20日離開北京返回美國。平壤痛批美國拿朝鮮人權說事導致緊張局勢進一步惡化...

廣告 繼續瀏覽後續

韓聯社發自北京報道說，美國國務院對朝特別代表兼副國務卿比根19日訪華，爭取重啟朝美對話，但未能如願，於20日下午從北京首都機場乘美聯UA808航班飛往華盛頓。當被記者詢問在中國期間，是否與朝鮮進行了接觸時，比根只表示“無可奉告”，便前往登機。美國國務院當地時間19日接受韓聯社電話採訪時就此表示，比根沒有相關訪問或會面日程。

美國朝鮮事務代表比根於12月19-20日訪華，訪華期間，他與中國外交部門接觸，請求中方不要從聯合國對朝制裁隊伍中掉隊，並呼籲中方為重啟朝美對話發揮影響力。

比根16日在首爾會見韓國外交部半島和平交涉部長李度勳時，曾公開向朝鮮提議會面，並表示，朝方應當知道如何與美方接觸。

朝中社網站今天21日貼出朝鮮外務省不具名的發言人斥責美國助理國務卿蓬佩奧擔憂朝鮮人權狀況的說法。指出這樣的“妄言”只會招致朝鮮半島緊張局勢進一步惡化。

朝鮮外務省未具名的發言人２１日就美國國務卿拿朝鮮“人權問題”說事，回答朝中社記者提問時說，美國在第７４屆聯大全體會議強行通過反朝“人權決議”還嫌不夠，這次親自出頭，借“人權問題”對朝鮮說三道四，此舉表現了對朝鮮制度的成癮反感，也是對我們國家的嚴重的政治挑釁。若美國拿“人權問題”說事企圖瓦解朝鮮制度，那麼必將為之付出沉重代價。

朝鮮外務省發言人還說，朝鮮是全體人民當家做主，盡情享受真正自由和權利的以人民群眾為中心的社會主義國家。人權乃是國權，是國家和民族的主權。朝鮮將進一步鞏固和發展以法律實踐保障人民的人權的最優越的朝鮮式社會主義。