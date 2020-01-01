朝鮮聲稱不久將推出“新戰略武器”

正如 韓國青瓦台官員此前所警告的那樣，不能因為平安渡過聖誕節就可以放鬆戒備，朝鮮領導人金正日1月1日宣布將繼續開發核計畫，並且在不久的將來，全世界將見證朝鮮開發的新的戰略武器。

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朝鮮當局此前曾經警告說，倘若美國當局在2019年年底之前在美朝核談判議題上拒絕作出任何讓步的話，那麼，朝鮮將踏上一條“新的道路”,特朗普政府並未對金正恩的上述威脅做出任何回應。平壤自2016年以來，反覆呼籲聯合國解除對朝鮮的制裁政策，俄羅斯與中國日前還在在聯合國安理會為朝鮮再度提出上述要求。

法新社引述來自朝鮮官方媒體的消息報道說，金正恩在宣布恢複核計畫時表示，朝鮮已經沒有任何理由堅守凍結核試驗的承諾而美國當局卻猶如“強盜”般繼續與韓國舉行聯合軍演，並且繼續維持對朝鮮的制裁。

不過，金正恩同時也表示在開發核武計畫是為了自衛，並且繼續敞開與美國對華的大門，承諾核武計畫的開發規模將與美國的態度相對應。

對此，美國國務卿篷佩奧表示希望朝鮮選擇和平與繁榮，而不是衝突與戰爭。美國總統特朗普也在參加新年活動時向記者表示：美朝在新加坡簽署了一項協議，協議的第一句就是有關去核化，他認為金正恩是一個說到做到的男子漢。

美朝去年六月在新加坡啟動的核談判在今年十月斯德哥爾摩談判無果而終之後始終處於僵持階段，談判失敗的主要癥結依然在於去核化與取消制裁同步的具體節奏上。

上個月初，平壤在其衛星發射基地進行了新的武器試射，試射武器的種類並未對外公開。

另據韓聯社報道，美軍駐日基地的偵察機RC-135S“眼鏡蛇球”今天上午飛躍朝鮮半島東部海域，加強對朝鮮的監視活動。以應對朝鮮新年發起“挑釁”的可能性。

法國戰略研究基金會的朝鮮問題專家向法國媒體表示：朝鮮的上述聲明並不意味着朝鮮將在近日內啟動核計畫，並不意味着朝鮮將在近日內舉行核試射，但是，意味着朝鮮認為凍結核計畫的階段已經結束。這是朝鮮試圖增加與美國談判的籌碼，而且，金正恩雖然批評美國，但卻並未直接批評特朗普。