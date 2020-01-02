黎巴嫩當局接到國際刑警組織對卡爾洛-戈恩的通緝令

路透社2日引述黎巴嫩司法途徑消息報道，國際刑警組織已經對近日潛逃黎巴嫩的雷諾-日產汽車集團前總裁卡爾洛-戈恩發出全球通緝令，該通緝令已經送達黎巴嫩安全部門。但目前尚不知道，該通緝令是否會轉發給黎巴嫩司法當局。

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國際刑警組織的紅色通緝令一經發出，剛剛抵達貝魯特的卡爾洛-戈恩就正式變成了國際逃犯。

曾是雷諾-日產汽車集團總裁的卡爾洛-戈恩2018年11月在日本被捕。他被指控在領導日產汽車集團期間有金融舞弊行為，並因此而被日本司法當局宣布軟禁在家中，等待司法審判。但2019年最後一天，被軟禁在家的戈恩突然奇蹟般逃離日本，抵達黎巴嫩。他自稱離開日本的理由，並不是為了逃避司法，而是要擺脫不“公正的司法制度”，擺脫對他的“政治迫害”。

根據路透社從黎巴嫩安全部門獲得的信息，現在還很難說黎巴嫩司法當局是否會針對刑警組織發出的通緝令，召見戈恩。但黎巴嫩從不對外引渡其國民。卡爾洛-戈恩擁有巴西、黎巴嫩和法國三國國籍。黎巴嫩與東京沒有任何引渡協議。在類似情況下，黎巴嫩通常會沒收紅色通緝令當事人的護照，但允許當事人交保，自由行動。

不過，3名黎巴嫩律師2日要求總檢察院追究卡爾洛-戈恩2008年無視禁令前往以色列的行為。以色列雖與黎巴嫩比鄰，但黎巴嫩視以色列為敵國，法律禁止國民前往。3名律師指控戈恩進入敵國是犯罪行為，觸犯了黎巴嫩抵制以色列的相關法律。

另外，據土耳其警方公布的消息，包括4名飛機駕駛員在內的7人在土耳其調查戈恩潛逃案中被捕。戈恩潛逃黎巴嫩途中，曾在伊斯坦布爾轉機。路透社引述土耳其媒體披露的消息稱，29日晚，一家私人飛機在日本大阪關西機場起飛，飛往伊斯坦布爾。