伊朗誓言為蘇萊曼尼之死復仇 伊拉克激進什葉派宣布啟動反美武裝

伊朗最高精神領袖哈梅內伊(ayatollah Ali Khamenei)今天1月3日威脅要為被美軍擊斃的伊朗革命衛隊將軍卡西姆-蘇萊曼尼 (Qassim Suleimani)復仇，他並宣布全國為蘇萊曼尼守三天國喪。與此同時，伊拉克激進什葉派首領薩德爾也宣布激活“麥赫迪軍”，重啟打擊駐伊美軍的行動。

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伊朗革命衛隊指揮官兼德黑蘭伊拉克特使卡西姆-蘇萊曼尼將軍等一行人1月3日凌晨在巴格達國際機場被美軍無人機定點擊殺後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊在推特上宣布將為他復仇。哈梅內伊說，卡西姆-蘇萊曼尼成為烈士，是對他這些年來不懈努力工作的回報。他的工作及所走的道路不會停在原地。哈梅內伊誓言將報復擊斃蘇萊曼尼的美國。他說，那些“手上沾着蘇萊曼尼和其他烈士鮮血”的人，會遭到伊朗的狠狠報復。

此外，伊拉克激進什葉派領袖薩德爾（Moqtada Sadr）今天宣布激活已休眠10來年的伊拉克什葉派反美民兵組織麥赫迪軍。這隻民兵曾在伊拉克打擊騷擾美軍。薩德爾是在伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼將軍被美軍擊斃幾小時後宣布的上述決定。

62歲的蘇萊曼尼將軍生前是伊朗革命衛隊“聖城武裝”的首領。這隻部隊負責伊朗在海外的軍事行動。據五角大樓消息，這次美軍在巴格達國際機場對伊朗高級將領蘇萊曼尼將軍的定點清除行動，得到了總統特朗普的授權。

據紐約時報報道，美國官員已為伊朗潛在的報復性襲擊做好準備，德黑蘭的報復措施可能包括針對美國利益和盟友的網絡攻擊和恐怖主義行為。

大馬士革今天通過官媒Sana通訊社譴責美軍在伊拉克殺死伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼和一名伊拉克軍隊重要指揮官的“卑鄙”攻擊行為，讓人看到中東緊張局勢的嚴重升級。薩那通訊社引述大馬士革外交部稱，美國的卑鄙行為加強了該地區抵抗運動領導人繼續抵抗的決心。

據法新社報道，以色列總理內塔尼亞胡今天為美軍在巴格達擊斃伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼辯護稱，美國有權捍衛自己。內塔尼亞胡今天得知蘇萊曼尼被美軍擊斃的消息後，立即中斷在希臘的訪問，返回以色列。他原定周六返國。