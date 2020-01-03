蓬佩奧公布伊拉克人慶祝美軍擊斃蘇萊曼尼視頻

美國國務卿蓬佩奧1月3日在推特上貼出一段視頻顯示，一群伊拉克人在街頭舉着標語牌，拉着伊拉克巨幅國旗，慶祝伊朗革命衛隊對外武裝行動負責人卡西姆-蘇萊曼尼 (Qassim Suleimani)在巴格達被美軍擊殺。

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美國國務卿今天在推特上貼出伊拉克人歡慶美軍擊殺德黑蘭伊拉克事務特使蘇萊曼尼將軍的視頻，但是沒有提供這段視頻的出處和拍攝地點。據法新社的攝影記者說，今天早晨，數十名伊拉克人在巴格達解放廣場歡呼慶祝。這些人呼喊着“卡西姆-蘇萊曼尼，神的勝利來了！” 現場一名伊拉克人告訴法新社，這是“神在為烈士們報仇”。法新社說，近三個月來，伊拉克反伊朗的抗議活動，導致460人死亡，25000人受傷。

伊朗革命衛隊指揮官卡西姆-蘇萊曼尼將軍今題天1月3日凌晨與副手們離開巴格達國際機場時，車隊遭到美軍一架無人機的攻擊，被殺身亡。他多年的副手，伊拉克親伊朗的領導人阿爾-穆罕迪斯（Abou Mehdi al-Mouhandis）等多人，也在這次定點襲擊中喪生。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊今天威脅要為蘇萊曼尼之死報復美國。他並宣布為蘇萊曼尼舉行三天國喪。卒年62歲的蘇萊曼尼，生前是伊朗革命衛隊“聖城”武裝的指揮官。該武裝負責伊朗在海外的軍事行動。