特朗普:伊朗將軍蘇萊瑪尼死前策畫殺更多美國人

特朗普1月3日為他受權美軍在巴格達擊殺伊朗將領蘇萊瑪尼(Qassim-Suleimani)辯解。他表示，長時間以來，數千美國人被他殺死或重傷。這次下令殺他，是因為他正在策畫殺害更多的美國人…。但這次他被按住了!

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特朗普還說，過去有數百萬人的死亡與他有之間或間接的關係，包括最近死的很多人，甚至在伊朗國內有示威者被殺死。特朗普說，儘管伊朗從不正確承認，但蘇萊瑪尼在自己國家是個令人討厭和害怕的人。伊朗人對他的死亡並不那麼悲傷，不像該國領導人想讓全世界相信的那樣。這人，很多年前就該被除掉了!

據路透社，特朗普周五在他的海湖莊園對記者表示:“蘇萊馬尼當時正在策畫，要在短時間內，發動針對美國外交官和軍事人員的邪惡襲擊。我們在行動中擊中了他，結果了他。”

特朗普還說，“我們昨晚採取行動，是為了阻止一場戰爭。我們採取行動並不是為了挑起一場戰爭，” 他補充說，美國不尋求伊朗的政權更迭。

美國駐華大使館1月4日發布推特說，美國國務卿蓬佩奧通過電話告訴中共政治局委員楊潔篪，美軍消滅卡西姆-蘇萊瑪尼是特朗普總統應對美國人的生命受到急迫威脅而採取的防禦性行動。

1月3日凌晨，伊朗革命衛隊指揮官卡西姆-蘇萊曼尼將軍離開巴格達國際機場時在公路上遭美軍一架無人機（MQ9 Reaper）擊殺身亡。同時被殺死的還有他多年的副手，伊拉克什葉派民兵領導人穆罕迪斯。

事發前三天，美國駐巴格達使館受到前所未有的攻擊。去年12月，親伊朗的伊拉克武裝人員襲擊了美軍基地，造成一名美國承包商死亡，多名美軍受傷，導致美軍在伊拉克對親伊朗的武裝組織展開空襲。雙方衝突不斷升級。

62歲的蘇萊瑪尼是伊朗革命衛隊“聖城”武裝的指揮官，該武裝負責伊朗海外軍事行動。蘇萊瑪尼被美軍擊殺後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊與伊拉克什葉派激進頭領薩德爾都誓言要報復美國。