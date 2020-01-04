監控攝像:戈恩自己走出東京寓所

日產汽車前董事長戈恩2019年年底出逃時，是自己一個人走出他在東京的寓所，而不像之前傳說的那樣：躲在一個音樂箱內，被黎巴嫩前特種兵扮作的樂隊成員偷偷帶出。

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據法新社報道，戈恩在東京寓所門上的兩隻監視攝像的最後畫面顯示，戈恩是自己一個人走出寓所的。戈恩逃到黎巴嫩後宣布，他逃避的不是司法正義，而是日本司法的有罪推定。隨後有傳言說，戈恩是被扮作音樂人的黎巴嫩前特種兵裝在琴箱中帶出監視嚴密的東京寓所。當時戈恩的夫人立即否認了這個說法。

據路透社報道，戈恩是在保安公司停止對他監控後出走的。原來日產公司僱傭一家私營安全公司監視戈恩，防止他在開庭之前會見同案人員。但是戈恩的律師表示，此舉侵害了戈恩的權利。這個保安公司在戈恩的律師即將就此提出司法控告前，中止了的對戈恩東京寓所的監視。戈恩應該就是在監視中斷後出走的。

戈恩在逃出5天後對外發布聲明表示，他從日本出走的一切行動，都是他自己一個人安排設計的，與他的家人沒有任何關係。

據法新社發自東京的報道說，戈恩的日本律師Takashi Takno周六4日在自己的部落格上表示，他在客戶戈恩逃走後，感到被人出賣了，很憤怒，但轉念換位思考一下，想到戈恩在日本嚴厲的司法體系中受到的對待，憤怒就讓位給了其他東西。他說，我可以想象，如果其他人，有他這麼多錢，這些關係，和他那樣的行動能力，在他的境況下，也會採取同樣的行動，至少會打算採取這樣的行動。

日本已通過國際刑警向黎巴嫩發出對戈恩的紅通令。黎巴嫩當局預計在下星期會向戈恩發出傳票，要求他接受問話。但是黎巴嫩與日本沒有簽署引渡協約。

法國與日本有引渡協議，但是法國經濟工業部次長阿涅斯表示，法國從來不會向別國引渡自己的公民，戈恩擁有法籍，因此即便他到發過來，也不會被引渡到日本。

土耳其拘捕5人，指控他們協助日本汽車生產商日產前董事長戈恩，由東京棄保潛逃到黎巴嫩。被捕的是一個私人航空公司的經理和4名駕駛員。

據飛行追蹤網站顯示，接載戈恩的私人飛機周日晚上從日本關西國際機場起飛，周一早上降落在伊斯坦布爾，然後另一架飛機接載戈恩飛往黎巴嫩首都貝魯特。日本傳媒引述消息人士說，飛機上有幾個手提行李箱，有多於一個超過一米高的大箱，但未發現有可疑。