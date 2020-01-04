蓬佩奧與楊潔篪通話:擊殺伊朗將領緊急先發制人

美國國務卿蓬佩奧與中共政治局委員楊潔篪通了電話。據美國駐華使館今天1月4日公布的消息，蓬佩奧向楊潔篪解釋美軍在巴格達消滅伊朗將領卡西姆-蘇萊瑪尼是因美國人的生命受到急迫威脅。輿論普遍認為該事件可能激化美國與伊朗的矛盾。

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美國駐華大使館今天1月4日在推特發布簡短文字表示，美國國務卿蓬佩奧與中共政治局委員楊潔篪通了電話，解釋美軍在巴格達擊殺伊朗將領之事。他告訴楊潔篪，消滅卡西姆-蘇萊瑪尼，是特朗普總統應對美國人的生命受到急迫威脅而採取的防禦性行動。國務卿蓬佩奧清楚表明，美國依然致力於降低情勢的升級。”

美國駐華使館沒有透露楊潔篪回應的內容。但據中國官媒新華社報道，1月3日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧通電話。美方通報了對當前中東事態的立場。

楊潔篪表示，中方對當前中東事態高度關切。中方一貫主張應通過對話協商解決分歧，反對在國際關係中使用武力。希望有關各方特別是美方保持克制，儘快回到通過對話尋求問題解決的軌道上來，推動緊張局勢降溫。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊誓言將為蘇萊瑪尼將軍復仇，並下令全國舉喪哀悼三天。伊拉克今天在巴格達為蘇萊瑪尼和他的助手，伊拉克“民眾動員”副指揮穆罕迪斯舉行國葬。