東京對戈恩妻子發出逮捕令指控她涉偽證

東京檢察官1月7日對日產前總裁戈恩的妻子發出逮捕令，指控她作偽證。戈恩在2019年12月底從東京成功逃到黎巴嫩，現與妻子應該都在黎巴嫩。戈恩日前發布聲明稱，他的出逃完全是自己一人所為，與家人和其他人無關。

廣告 繼續瀏覽後續

東京地方檢察廳特搜部以涉嫌作偽證為由對戈恩的妻卡羅爾･納哈斯（53歲）取得了逮捕證。東京檢方指控她涉嫌在東京地方法院的證人詢問中作虛假證言。戈恩在保釋期間逃亡至黎巴嫩，東京地方法院已決定取消保釋。

據共同社報道，戈恩涉嫌在2017年7月至2018年7月，讓日產子公司“中東日產”向阿曼代理店“SBA”支出總計約11.1億日元（約合人民幣7100萬元），且其中大約5.55億日元被彙入其本人實際擁有的黎巴嫩投資公司“GFI”的存款賬戶，因對日產造成損害而被控特別瀆職罪。

東京地方檢察廳特搜部稱，卡羅爾在戈恩2018年11月被逮捕後，曾按其指示，與向GFI彙款的熟人會面，並進行了多次郵件往來。去年4月11日在東京地方法院實施的搜查階段證人詢問中，她稱“不認識那個人”、“不記得有沒有郵件往來”等，涉嫌作偽證。

日本《刑事訴訟法》規定，知情人拒絕聽取情況時，檢察官只可在首次公審前向法院申請實施證人詢問。東京地方檢察廳特搜部提交申請並獲得了批准。