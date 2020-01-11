朝鮮稱只有美國完全接受平壤的條件才可能恢復談判

朝鮮中央通信社周六發布一份聲明表示，已收到美國總統特朗普發給朝鮮領導人金正恩的生日祝福，但強調只有華盛頓完全接受平壤提出的要求，朝鮮才有可能重返談判桌。

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路透社報導，朝鮮外交部顧問金桂冠在這份聲明中表示，金正恩本人可能喜歡特朗普，但他不會依據個人情感來領導自己的國家。金桂冠還提到，“儘管兩國領導人有著好關係，但美國盼望重啟談判是一項錯誤”。

法新社報導說，金桂冠在聲明中表示，“我們過去被美國騙了，和美國陷入對話超過一年半，對我們來說是時間的損失”。對於陷入僵局的非核化談判，金桂冠表示，除非華府完全接受平壤提出的要求，雙方才可能重啟對話。但金桂冠懷疑美國是否會接受朝鮮的要求，稱“我們清楚美國既不打算，也不能這麼做”。

韓聯社報道說，金桂冠在強調朝美領導人間親密關係的同時，指出這種親密關係不會對朝美談判產生直接影響。他就韓國青瓦台前一天表示向朝方轉達了美國總統特朗普對朝鮮國務委員會委員長金正恩生日的祝福一事表示，韓方激動地發來緊急通知，轉達美國總統的生日祝福，但我們已接到美國總統的親筆信。根據一份實施制裁的文件，美國財政部曾表示，金正恩的生日是1984年1月8日，現年36歲，不過也有可能他還要再老1或2歲。