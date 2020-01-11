氣溫開始下降有利於澳大利亞救災滅火工作

澳大利亞森林大火繼續受到全球的關注。路透社報道說，星期六，氣候條件有所改善，這對於控制澳大利亞火災有利。此前的高溫以及到達時速100公里的大風促使火勢蔓延。周六，氣候轉涼，溫度開始下降，使救災滅火的工作能夠更加有效的進行。

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此次澳大利亞的森林大火於去年九月爆發，已經造成26人死亡 ，對當地生態環境、生態系統和野生動物數量造成大面積破壞，大量珍稀動物的生存面臨威脅。數百棟民居和數千公頃土地被毀。

巴西太空研究學院公布衛星拍攝的圖像警告說，澳大利亞大火的火灰已經抵達巴西，阿根廷以及智利的南部，火灰目前位於六千多米的高空，根據目前掌握的天氣預報，火灰尚不至於會下降至地面。

火災使本就陷入疲軟的澳大利亞經濟進一步承壓。大火還打擊了市場信心。澳新銀行-羅伊摩根每周消費者信心調查報告數據顯示，在2020年第一周，澳洲消費信心下降至106.2，較該機構此前一次的調查數據下降幅度達1.7%，創近4年來最低。而在2010年至2019年期間，該數據1月份第一周的平均增幅為3.4%。經濟增長面臨的不確定性或將對澳大利亞的貨幣政策產生影響。安保資本駐悉尼的投資策略主管謝恩·奧利弗預計，大火可能會令澳大利亞今年一季度經濟增長陷入停滯，並迫使澳大利亞央行提前降息。