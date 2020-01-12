英國駐伊朗大使否認參加了有關的示威活動

據法新社報道，英國駐伊朗大使馬凱爾星期天表示，他沒有參加任何伊朗的抗議活動。馬凱爾在推特上否認他參加了有關的示威活動。他稱，他只是前往參加為烏克蘭客機墜亡者組織的悼念活動。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也譴責伊朗逮捕英國大使的事件，並要求不要把事態升級。

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伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社周六報導，英國駐伊朗大使馬凱爾因參加抗議活動而被當局逮捕。馬凱爾周六被短暫拘留。英國外交部門稱，這種行為嚴重違反國際法。伊朗媒體稱，馬凱爾被指控煽動反伊朗政府的抗議活動。

在英國外交部的強烈抗議下，馬凱爾隨後被釋放。英國外交大臣拉布在聲明中說：“在沒有任何理由或解釋的情況下逮捕英國駐伊朗大使是公然違反國際法的行為。”他說：“伊朗政府正處於十字路口：它可以在政治和經濟孤立的情況下，繼續朝被國際社會排斥的方向邁進，或者想辦法緩解緊張局勢，通過外交途徑解決問題。”

伊朗用導彈擊落烏克蘭民航客機，遭到國際社會的強烈譴責。烏克蘭政府要求伊朗懲辦兇手並進行賠償。加拿大總理特魯多強調，伊朗政府必須為此承擔全部責任。特魯多說，“伊朗承認的行為是非常嚴重的。擊落一架民用客機很恐怖。伊朗必須承擔全部責任”。周六數千伊朗民眾走上德黑蘭街頭，發起了反對伊朗政權的抗議，並要求最高領袖哈梅內伊下台。美國特朗普總統警告伊朗當局不要對抗議進行鎮壓。他通過推特說，“伊朗政府必須准許人權組織監督和報告當地的有關伊朗人民正在進行中的抗議的事實。不能再出現對和平抗議者的屠殺或互聯網切斷。全世界都再觀看。”