方濟各教皇任命首位女性教廷高官

羅馬天主教皇方濟各在教廷神職人員性侵兒童醜聞屢屢曝光危機中，宣布任命66歲的非宗教女性佛朗西斯卡-迪-喬瓦尼（Francesca Di Giovanni）出任梵蒂岡教廷外交部副部長。喬瓦尼成為羅馬教廷史上的首位女高官。她將負責教廷與各國的多邊關係。

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據教廷發布聲明介紹，新任教廷副外長喬瓦尼夫人1953年出生在意大利的巴勒莫，擁有法律文憑，已在梵蒂岡國務院工作超過27年，負責國際法與人權事務，特別熟悉教廷與移民和避難者的關係，也熟悉國際人道活動與國際私法。

喬瓦尼向梵蒂岡新聞（Vaticans News）表示，她獲任教廷外交部副部長一職當然是教廷對女性開放的一個跡象。不過，她獲任這個職位，應該與她更適合這個工作有關，而不僅因她的女性身份。

她還回顧了教皇在元旦講話中所說的：婦女是和平的給予者和斡旋者，所以婦女應該充分參與決策過程。”

法新社說，現年83歲的教皇方濟各自從2013年出任羅馬教皇以來，經常抨擊對女性的不公平，非常重視女性在教會和社會中扮演的角色。

2013年11月，方濟各教皇在繼位幾個月後，發表使徒勸誡福音的喜悅"Evangelii Gaudium"中，邀請神學家們思考女性在教會需做重大決策的各個層級可能扮演的角色。

來自阿根廷的方濟各教皇去年10月在梵蒂岡舉行的泛亞馬遜世界主教會議上強調稱，需要反思婦女在教會中的作用意味着什麼。他並解釋說“ 女人應該可以擔任羅馬教廷大機構的領導人。