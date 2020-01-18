在與美國簽署協議前塔利班表示準備減少暴力行動

塔利班駐卡塔爾辦事處發言人沙欣向巴基斯坦媒體表示，為了與美國達成和平協議，塔利班願與美軍停火十天，同時減少與阿富汗部隊的暴力衝突，並與阿富汗政府官員進行會談。美國代表正在多哈與塔利班代表進行和談。目前，美國方面尚未對塔利班的上述表態做出回應。

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沙欣稱，對在本月底與美國達成協定持樂觀的態度。2019年9月，在塔利班發動襲擊導致一名美軍死亡後，美國總統特朗普宣布叫停和談，原已勝利有望的和平協議隨之擱淺。直到11月，特朗普突訪阿富汗，並宣布已經與塔利班恢復談判。就在一個月後，塔利班對阿富汗一美軍基地發動自殺式炸彈襲擊，談判又陷入停滯。

兩名消息人士對路透社說，塔利班最高領導人已同意，一旦在多哈簽署協議，將與美軍停火10天，並減少對阿富汗政府的襲擊。塔利班高級指揮官說，一旦達成協議，塔利班和阿富汗政府可望在德國面對面會面。塔利班此前曾拒絕與阿富汗政府進行談判。

如果達成協議，持續18年之久的阿富汗衝突將有望得到一個長期的解決方案。目前塔利班的勢力範圍覆蓋阿富汗一半國土，但主要是在郊區，沒有控制任何阿富汗主要城市。他們幾乎每天都會對阿富汗安全部隊及美軍發動襲擊，但經常造成平民傷亡。目前駐紮在阿富汗的美軍人數大約為1萬3000人。