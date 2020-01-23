加拿大檢方：向銀行欺詐是孟晚舟案的核心

中國華為集團首席財務官孟晚舟的引渡案庭審周三在溫哥華法院繼續進行，作為控方的加拿大官方律師向法庭陳述，稱孟晚舟案的關鍵是對銀行欺詐，為引渡做辯護。而欺詐銀行在美國和加拿大都屬違法。

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美國指控華為首席財務官、集團創始人任正非之女孟晚舟欺詐滙豐銀行，規避美國對伊朗的制裁，在美國的要求下，加拿大2018年底在溫哥華機場逮捕孟晚舟，該事件也引發中加兩國前所未有的關係危機。

加拿大法庭周一開始對孟晚舟是否引渡美國舉行一周的庭審，加拿大聯邦檢察官羅伯特 弗雷特（Robert Frater）周三在法庭陳述指，“欺詐是本案的核心”，而欺詐銀行在美國和加拿大都是違法行為。

弗雷特說：“向銀行撒謊以獲取金融服務就是欺詐”，此話是針對孟晚舟辯護方的認定，在前兩天的庭審中孟的律師團隊表示不能確定存在欺詐的基本事實。

報道指，為達成引渡，加拿大檢方必須證明存在“雙重違法”，即美國法院對孟晚舟的指控行為在加拿大也構成違法。 美國指控孟晚舟沒有如實向滙豐銀行通報華為集團與子公司Sky.com的關係，而Sky.com 向伊朗提供電訊設備。從而使滙豐銀行面臨因違反美國對伊朗的制裁而受到起訴的財務風險。孟晚舟則一直否認這一指控。

報道指，孟晚舟在2013年告訴滙豐銀行高管，華為已不再擁有Sky.com，她本人已辭去該公司董事會職務。

在前兩天的庭審中，孟晚舟的辯護律師強調美國針對孟的指控事實在加拿大並不構成違法，而加拿大也沒有實施與美國對伊朗所實施的同樣制裁。

但加拿大官方認為，對伊朗的制裁僅僅是提供了“更好地理解為何滙豐銀行的經濟利益會受到威脅的一個背景”。檢方表示，滙豐銀行此前因與古巴、利比亞、伊朗，蘇丹和緬甸開展業務違反相關制裁法而被罰款，其“與華為子公司Sky.com的關係已經使滙豐銀行面臨新的民事和刑事制裁”。