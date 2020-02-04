世界銀行呼籲加強對疫情的健康監控

世界銀行呼籲所有國家“加強對中國新冠狀病毒疫情的健康監測和反應”，並表示將儘快檢查可用的資金和技術資源。

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在周一的一份新聞稿中，這家國際金融機構表示：“世銀正在審查可以迅速調動的資金和技術資源，來支援受災的國家。”，並說：“我們呼籲所有國家加強健康監測並作出反應，這對遏制疫情的傳播以及未來可能出現的流行病來說至關重要。”

世界銀行解釋說，為加快國際反應正“與國際夥伴密切對話，以便幫助各國應對這一全球性健康危機”。

據最新統計數字，新冠狀病毒在中國造成362人死亡，死亡人數超過了17年前的薩斯，2002-2003年的薩斯疫情造成349人死亡。

又被稱為武漢肺炎的病毒已經感染了1萬7千多人，以及對病毒大面積傳染的擔心已經癱瘓了中國，這一現象對世界經濟的影響目前仍難以量化。

世界銀行表示正在評估疫情對“經濟和社會產生的後果”，並表示支持“中國的應對措施，其中包括促使中國經濟反彈的措施”。

世界銀行保證“隨時準備支援所有的成員國，特別是最貧窮和最脆弱的國家，幫助它們應對這次健康危機，以及未來對其人民產生的後果”。

世界銀行前行長韓國人金墉在2016年1月時曾表示，類似於1918年，造成3000萬人死亡的西班牙流感規模的疫情，可能會讓世界經濟失去1％至10％的增長。

對現任國際貨幣基金組織總幹事克里斯塔利娜• 格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）而言，疫情 “很有可能對對今年第一季度的世界經濟產生負面影響”，但是“對此後進行推測是不負責任的行為”。