鑽石公主號新型冠狀病毒感染達130人

10日獲悉，在發生新型冠狀病毒大量感染的大型郵輪鑽石公主號上，又有60人確診感染。此船上的感染者，已達130人。

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日本厚生勞動省9日之前表示，乘坐該船的乘客和船員共有70人感染新型冠狀病毒,而繼續檢查的結果，又重新發現60人感染，感染者共達到130人。

船內乘客和船員的感染不斷擴大，厚生勞動大臣加藤10日的內閣會議後的會見中指出：對留在船上的3600乘客和船員在下船是否對他們全部進行新型冠狀病毒檢查，正在進行研究。

日本有關方面從2月5日開始，對於該船乘客和船員3711人中的健康狀態不良、及與感染者有過濃密接觸的273人進行了新型冠狀病毒的檢查目前，厚生勞動省7日宣布：“鑽石公主”號郵輪上確認感染的61人，在6日以前被送醫的人中有1名重症患者。

日本厚生勞動省8日宣布，游輪“鑽石公主”號上新確認3名乘客感染新型冠狀病毒。使感染者達64名。

而9日對船中57人的檢查結果顯示：又有6名乘船者感染新型冠狀病毒的，船中感染者達70人。

另據報道，運營從3日開始受到日本政府的檢疫下鑽石公主號的美國的船公司“公主郵輪”宣布了10日上午10點發表的文件，全額為乘坐該郵輪的2666名乘客返還在這次旅行的費用。