鑽石公主號500多人開始離船之際 當局宣布又有79人測出感染

橫濱海上的鑽石公主號油輪有大約500名檢測陰性者2月19日結束隔離，開始陸續下船。但與感染者同艙的人仍需留船查看。日本衛生當局今天宣布，該船再有79人被確診感染新冠病毒，加在一起日本累計感染者達621人。

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日本衛生當局宣布允許大約500人從今天開始陸續離開鑽石公主號郵輪，這些人已被隔離14天，都沒有出現癥狀，也未與感染者接觸過，且檢測為陰性。該船乘客和員工共有3700人，來自50多個國家，其中一半是日本人。



據法新社發自橫濱的報道，一名77歲的日本乘客離開油輪，走向公車時向媒體表示：我鬆了送了一口氣，現在想休息。當被問及在他油輪上的生活情況時，他答說：很舒適，我挺好的。



美國嘉年華公司(Carnival Corp)旗下的鑽石公主號自2月3日起停在橫濱海，進行隔離檢疫。因為之前，一名在香港下船的男子被驗出感染新型冠狀病毒。船上3700人當中，有超過540人被驗出感染新冠病毒，其中許多人已被送至日本的醫院隔離治療。在乘客中約有半數為日本籍。



日本是中國以外最大的新冠病毒感染國。據中國國家衛健委2月19日發布的最新統計，截止2月18日子夜24點，中國內地全境新冠病毒肺炎的累計死亡病例為2004例，累計確診病例為74185例，現有疑似病例為5248例。



這個官方統計說，昨天2月18日一天，新增確診病例1749例，新增死亡136人（湖北佔132人），新增疑似病例1185例。新增重症病例236例，當天地新增治癒出院的病例1824例，解除觀察25014人。

