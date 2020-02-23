韓國國防部長訪美 關注新冠肺炎疫情與聯合軍演議題

韓國國防部長官鄭景鬥周日啟程前往美國，開啟為期六天的訪美之旅。他將於24日在華盛頓同美國國防部長埃斯珀舉行會談，除討論3月初的韓美聯合軍演之外，還針對新冠肺炎疫情等交換意見。

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韓聯社報道說，雙方將在會上就韓美聯合軍演、移交戰時作戰指揮權、駐韓美軍防衛費分擔、《韓日軍事情報保護協定》、提升“薩德”反導系統性能及環評、新型冠狀病毒疫情等共同關心的問題交換意見。

由於韓美預計將於3月初舉行聯合軍演，預計兩位防長將在此次會談上討論聯演規模和具體時間。部分觀點認為，由於新冠病毒疫情在韓國蔓延，韓美需要調整聯演日程。截至目前，韓美尚未考慮取消或推遲聯演，但考慮到疫情逐步擴散的情況，雙方有可能討論縮小軍演規模。

至於防衛費分擔問題，由於韓國外交部和美國國務院通過韓美防衛費分擔特別協定談判討論細節，因此韓美防長將在會談上可能主要強調各自的立場。

據韓國國防部介紹，由於今年是韓戰爆發70周年，鄭景鬥將前往華盛頓韓國戰爭紀念公園獻花，並前往美國榮軍醫院慰問參戰老兵。之後，鄭景鬥將前往美國國防大學和國會，與美方人士就韓半島局勢、韓美同盟關係發展方案交換意見。鄭景鬥還將訪問位於加利福尼亞州的美國海軍陸戰隊第1師等部隊，並慰問當地參戰老兵。這是鄭景鬥自埃斯珀就任防長以來首次訪問美國。埃斯珀曾於去年6月和11月對韓國進行訪問。