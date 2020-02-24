中國緩解 意韓伊朗疫情轉兇 世衛稱新冠病毒可全球大流行

新型冠狀病毒衝擊金融市場，全球多地出現兇猛的感染者增勢。世界衛生組織2月24日表示，新冠病毒有演化成全球大流行病的可能。

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疫情爆發以來，世衛組織的一隊專家在剛剛過去的周末首次進入武漢這個一個月以來與世隔絕的疫情爆發中心點。世衛組織總幹事譚德賽表示，“人們應該集中注意力防止新冠病毒擴散，同時盡一切可能準備應對可能爆發的大流行“。世衛組織認為，“意大利，韓國和伊朗的感染人數迅猛增勢令人非常擔憂”，同時表示病毒的起源地，中國，從二月初開始，出現了緩解的態勢。



具體而言，僅2月24日一天當中，中東就新出現4個新型冠狀病毒感染的國家：科威特，巴林，伊拉克，阿曼，這些國家的感染病例與伊朗高度相關。截至發稿伊朗境內感染者64人，12人死亡（伊朗境內死亡率遠高於中國），伊朗周邊的亞美尼亞，土耳其，約旦，巴基斯坦，伊拉克和阿富汗紛紛宣布暫停與伊朗的往來，巴基斯坦隔離了至少200人；韓國感染病例超過800人，7人死亡。法新社那不勒斯站2月24日19點07分消息稱，意大利已經有229人感染，6人死亡；意大利也是歐洲第一個因健康原因封閉數十個城市的國家。24日晚間，意大利政府宣布將在25日召開鄰國健康部長會議，尋找共同應對病毒的聯合機制。與意大利疫區相鄰或有可能被波及的國家包括瑞士，斯洛文尼亞，法國，奧地利等。放眼全球，超過30個國家已經出現新型冠狀病毒感染病例。





