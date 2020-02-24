溫斯坦被判性侵罪成立 但躲掉終生監禁

2月24日，紐約一家法庭裁定好萊塢巨頭哈維-溫斯坦性侵犯和強姦罪成立，67歲的溫斯坦可能面臨25年監禁。但他的律師表示，溫斯坦將會上訴，“戰鬥還沒有完結”。

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溫斯坦如今將等待3月11日的判決。如果說法庭裁定溫斯坦性侵犯和強姦罪成立是MeToo運動的一項重大勝利，那麼溫斯坦也成功地避開了更加嚴厲的指控：捕獵性質的性侵犯（即系列性侵犯），這一罪名如果成立，溫斯坦將面臨終身監禁。



法院認定溫斯坦有罪（2006年性侵犯前任助理Mimi Haleyi，2013年強姦Jessica Mann）之後，法官傑姆斯-布爾科宣布對溫斯坦上手銬，轉移到美國臭名昭著的監獄賴克斯島的醫療中心。溫斯坦的律師表示，溫斯坦聽完判決後曾喃喃自語：“我是無辜的，我是無辜的，這怎麼會發生在美國”？



“時間到”（Time's Up）這一指控溫斯坦性侵犯的女性協會主席蒂娜-陳表示，“這場審理和這一有罪裁定，不僅給那些承擔風險打破沉默者翻開了新的一頁，也讓所有性騷擾，虐待以及工作場合侵犯的受害人看到了新的一天”。



超過80名女性對溫斯坦提出性侵犯指控，其中包括著名女星Rosanna Arquette和Annabella Sciorra等人，眾多檢舉人提供的消息拼湊出長達數十年的性侵犯和強姦。曼哈頓檢察長萬斯在一場記者會上表示，“這是新的一天，今日法庭對溫斯坦的有罪認定開啟了我們刑法系統的新篇章。對逃離危險的（敢於站出來檢舉）人們，我們要說，謝謝你們的勇氣”。