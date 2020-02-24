美國總統特朗普訪印將與印度簽署30億美元軍事採購協議

正在印度進行國事訪問的美國總統特朗普24日表示，美國將會與印度在周二簽署價值超過30億美元的軍事採購協議。周一在印度的摩特拉體育館（Motera Stadium）特朗普發表講話說：“我們繼續建立國防合作的同時，美國期待向印度提供一些這個地球上最好的，最令人畏懼的軍事裝備。”

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“我們製造了有史以來最棒的武器。飛機、導彈、火箭和船隻。我們製造最好的。我們現在正在與印度做交易。這包括先進的防空系統以及武裝和非武裝飛行器。”



“我很高興地宣布，明天（2月25日），我們的代表們將簽署協議，向印度武裝部隊出售價值30多億美元絕對先進的軍用直升機以及其它設備。”



“我相信，美國應該是印度的首要國防夥伴。”特朗普說，“我們將共同捍衛我們的主權和安全，為了我們的子孫後代，共同保護一個自由開放的印度太平洋地區。”



他還說：“美國和印度也會堅定地團結在一起，捍衛我們的公民免受激進的伊斯蘭恐怖主義的威脅。”



上周，印度內閣批准了從美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）購買24架多功能MH-60R海鷹海上直升機，價值為26億美元。美印兩國在國防和其他領域的合作，包括美國可能提供六個核反應堆。



彭博社報導，美國國防安全合作局宣布，美國國務院還批准向印度出售價值18億美元的武器，其中包括防空雷達和導彈，步槍和其它設備。



隨着印度一直在尋求實現軍事現代化，並力圖縮小與中共軍事力量的差距，印度從俄羅斯轉向美國購買更多武器。自從2007年以來，印度從美國的國防採購已經達到170億美元。



特朗普周一在講話時重申了美印貿易。他說，美國將與印度達成一份重大協議。目前還處於磋商的早期階段。他沒有說明什麼時候將會達成協議，但告訴記者，他不着急達協議。



特朗普還強調，在這個世界上，有通過強制手段尋求崛起的國家，也有通過民主方式崛起的國家，這就是兩種崛起的本質不同。



他說，印度的崛起“更加鼓舞人心，因為你們是作為一個民主國家做到的”。“通過脅迫、恐嚇和侵略來尋求實力的國家與通過讓人民自由追求夢想而崛起的國家也就是印度，這是完全不同的”，川普說，“這就是為什麼印度過去70年的成就是無與倫比的，無論你身在何處。”



“是你們對自由社會力量的信念，對自己人民的信心，對自己公民的信任，以及對每個人的尊重，才使得美國和印度之間存在一個自然、美麗和持有的友誼。”川普說。



“儘管我們兩國之間有許多差異，但她們都由基本真理來定義和推動：我們所有人都蒙上帝賜福，每個人都擁有神聖的靈魂。”



