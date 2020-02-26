中國發現首例境外輸入病例 新冠病毒遊盪地球又回老家？

寧夏回族自治區中衛市發現一例境外輸入的武漢肺炎病例，這名患者從伊朗出發經莫斯科到中國，抵達寧夏前還曾在上海停留。這是目前已知首例中國由境外輸入的武漢肺炎病例。

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台北中央社報道：寧夏中衛市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部26日公告，當地發現一例境外輸入型2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）病例，正緊急追蹤尋找密切接觸者。



根據公告列表，這名患者19日從伊朗搭機到達莫斯科機場，期間佩戴N95口罩。在莫斯科機場附近的膠囊旅館停留16小時。



20日，這名患者從莫斯科抵達上海浦東國際機場，出機場後乘坐計程車併入住飯店。



22日，這名患者透過網路叫車前往上海火車站，並搭車於23日抵達甘肅蘭州，在火車上除了用餐都有佩帶口罩。隨後他再從蘭州搭乘火車，於24日抵達中衛。



此外，中國外交部26日下午舉行例行記者會，針對中國反向對韓、日入境旅客執行防疫措施，被認為反應過度，且引起韓國官方關切，中國外交部發言人趙立堅26日說，中方願與韓、日一起展開聯防聯控，加強口岸防控，減少不必要的旅行。趙立堅聲稱，只要這些措施「是科學、專業和適度的，大家應該都能理解」。



趙立堅說，當前中日韓三國都處在「全力抗擊疫情的關鍵時期」，中方對韓、日國內疫情感同身受，並願「投桃報李」，在抗擊本國疫情的同時，與包括韓、日在內的國際社會分享訊息和經驗，加強合作，共克時艱，且願向韓日兩國提供力所能及的幫助。

