韓國新冠肺炎疫情大爆發 美韓罕見推遲聯合軍演

韓國新冠肺炎疫情大爆發，周四（2月27號）一天增加新確診人數超過500人，美韓被迫決定推遲原定於3月9號開始的聯合軍演。

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韓國中央防疫對策本部27日通報，截至當天上午9時，韓國較前一天下午4時新增334例新型冠狀病毒（COVID-19）確診病例，累計增至1766例，死亡13例。韓國成為中國之外的最大新冠肺炎疫區。



鑒於疫情的迅速蔓延，韓國曾在三天前24號宣布，韓美雙方考慮縮小定於3月9日舉行的韓美聯合軍事演習的規模。韓國國防部長官鄭景鬥當時說，無論發生什麼情況，韓美將堅定維持穩固的韓美聯合防衛態勢和韓美同盟關係，推動韓半島和平進程。即便聯合軍演遇到變數，雙方也將謹慎予以應對，避免戰時作戰指揮權移交及作戰運用能力（IOC）評估日程受到影響。



但韓國疫情在全國迅速蔓延，僅周四當天就增加了505例確診病例，這也是疫情爆發以來單日增加新病例最多的一天, 首爾也發出了最嚴重的疫情警告美國在韓國共駐紮28500名軍人，他們的任務是應對擁有核武的韓國鄰國朝鮮的威脅。美國軍方周三也表示，一名駐韓美軍士兵的新型冠狀病毒檢測呈陽性。這名23歲的男子駐紮在離大邱只有12英里的漆谷郡卡羅爾軍營，目前已在基地外的住所被隔離。

在這樣的背景下。韓國聯合參謀本部（聯參）和韓美聯軍司令部27日做出推遲原定於3月初舉行的聯合軍演的決定。



報道稱，韓美因傳染病疫情推遲聯合軍演日程尚屬首次。雙方將推遲上半年的聯合指揮所演習，具體日期敲定後另行通知。之前，美韓兩國為了促進與朝鮮進行核談判的順利進行，已經大幅縮減了聯合軍演的規模。

民眾聯署要文在寅下台



但據韓聯社報道，在境內新型冠狀病毒疫情持續蔓延的情況下，韓國中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立27日在記者會上重申現有限制入境措施保持不變。



法新社報道，韓國新冠肺炎疫情也正引發政治風暴，民眾都政府應對疫情的措施非常不滿意，目前，韓國總統府網站上已經有超過100萬人簽名要求總統文在寅下台謝罪。



另外，疫情衝擊到韓國經濟，韓國銀行（央行）27日將2020年韓國經濟增長預期從此前的2.3%下調至2.1%，2021年預期維持2.4%不變。