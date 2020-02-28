倫敦帝國理工報告指中國流向世界三分之二病例或未發現

新冠病毒COVID-19在2019年年底在武漢出現後，現已擴散到中國大陸以外的29個地區和國家，超過1000人被確診感染。倫敦帝國理工學院發布報告通過航空流量和一些國家對病毒的檢測敏感度分析中國流向全球的新冠疫情。

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該報告根據武漢天河國際機場的航空流量和國際檢測到的病例等數據，分析從中國大陸輸出到世界不同地區的新冠病毒病例，比較特定國家地區不同的確診比例和空運量得出結論稱，儘管武漢和中國其他城市對旅行的嚴格限制，減少了往返中國的旅客絕對數量，但是我們仍然估計，在全球範圍內，從中國流出的大約三分之二的新冠COVID-19病例尚未被檢測到，可能導致在中國大陸以外，多條人與人之間傳染的鏈條還沒有被發現。毫無疑問，這些癥狀的嚴重性會因輸出的病例而不同，一些病例要比另一些更難檢測到。



該報告追蹤武漢天河國際機場國際航班的痕跡，用新加坡做參照，評估每個國家/地區對疫情監視的敏感度。其中芬蘭，尼泊爾，比利時，瑞典，印度，斯里蘭卡和加拿大的監視新冠病毒敏感度評估都高於新加坡。也就是說，這些國家在每個航班中發現的病例要高於新加坡。



該報告表示，在多個案例中，一些地區和國家預計的新冠病例明顯高於已查出病例。但是除了用監視病毒敏感性做基準的新加坡和上面列出的國家以外，我們有意未確定其他的特定國家。



該報告介紹了做出上述評估所使用的參考依據和計算公式。包括從航空旅行協會（IATA）獲得的武漢天河國際機場2016年1-3月的航班數據。



目前在中國大陸以外，新冠病毒疫情比較嚴重的國家包括韓國，日本，意大利，伊朗。



韓國今天2月28日宣布，在過去24小時，新增確診571例，累計確診2237例。死亡仍為13例。



日本宣布28日新增確診新冠病毒感染者17人，包括游輪“鑽石公主”號乘客和船員在內，感染者累計936人。新增兩例個死亡病例，累計死亡10人。



意大利新冠疫情27日統計顯示，確診感染病例從前一天的400例升到650例。死亡病例增加5例，從12例增到17例。



伊朗衛生部28日宣布，新增106個確診感染病例，累計245個確診病例。新增7人死亡，累計26人死亡。



法國目前有38個確診病例，其中24人正在醫院隔離，已有兩人死亡，其中一人是來自中國湖北的80歲的男性遊客，另一人是一名60歲的法國男性教師，生前沒有去過行管病毒疫區。法國教育部今天宣布有大約2000名學生因去過疫區自我隔離

