英國名廚Jamie Oliver餐廳港台同時宣告停業歸咎病毒

全球著名的英國電視名廚Jamie Oliver傑米奧利弗旗下在香港和台灣的Jamie's Italian餐廳，突然宣告停業。台灣分店27日最後一天營業，香港位於尖沙咀和銅鑼灣的兩家分店最後營業天是28日。單在香港一地，就有接近100名員工受到影響。

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特許經營香港和台灣分店的公司Big Cat行政總裁William Lyon說，香港去年下半年的反修例運動導致大陸旅客減少，第四季銷售已按年下跌兩成到3成半，加上武漢肺炎爆發，無奈結束經營。他表示，現時最優先確保員工獲得全額薪金。



奧利弗餐廳集團於2019年5月關閉英國的業務後，位於香港和台北的Jamie's Italian和Jamie's Deli兩品牌餐廳均經歷了各種不同挑戰，2019年下半年更是每下愈況。



集團於2014年於香港銅鑼灣開設了Jamie's Italian首間香港分店，隨即於2015年開設第位於海港城的第二家分店，2016年於台北信義區開設台北分店。



傑米奧利弗以一手廚藝走紅電視圈，不只是因為他主持節目風格輕鬆自然，另一個原因是他一直都強調有機健康的飲食概念，同時他出的食譜或在電視上教人作的菜餚，作法都很簡單，很多人一試就上手。



今天（27日）熄燈關門的台灣Jamie's Italian餐廳佔地150坪，有170個座位， 餐廳規畫有不同的用餐區，全區開放通透，但必要時可以輕隔間圍出 區塊讓小團體聚餐開派對。



奧利弗於2008年在英國牛津開設第一間Jamie's Italian餐廳，之後持續擴展。但到了去年5月，奧利弗表示旗下的餐飲集團因為嚴重虧蝕，申請破產保護，英國25間餐廳有22間須結業，1000 名員工遭遣散。



