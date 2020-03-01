全球新冠病毒疫情統計

法新社今天3月1日從巴黎發布的全球新冠病毒疫情統計：截止3月1日國際標準時間上午11點，全球共有64個國家和地區出現疫情，綜合各國報告的官方統計，感染人數為87565人感染，其中2990 人病逝。

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自周六2月29日國際標準時間17點以來，全球報告的新增確診新冠病例為1646 例。中國今天通報的新增病例為573例，新增死亡病例為35例。中國內地去年12月爆發疫情以來，累計確診的感染病例為79824例，其中2870 人病逝。



在世界其他地區，截至今天3月1日國際標準時間11點，新冠病毒的死亡病例為120例，新增確診感染病例為1073例。中國之外疫情最嚴重國家是：韓國，意大利，伊朗，日本：



韓國累計3736個確診感染病例，含586 新增病例，18例死亡病例。意大利累計確診1128感染病例,含240新增病例，29個死亡病例。伊朗累計978個確診病例，含385個新增病例，54個死亡病例。日本累計239個確診病例，含9個新增病例，11個死亡病例。鑽石公主號累計確診超過700個病例。法國100個確診病例，含19 個新增病例，兩個死亡病例。德國74個確診感染病例。



法新社根據新冠疫情國家政府提供的官方數字和世界衛生組織公布的信息，做出上述統計。疫情擴散升級後，法國和歐洲已採取措施，取消大型聚眾活動，比如巴黎定於今天早晨舉行的馬拉松比賽就沒有舉行。