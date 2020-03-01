高加索3國也有新冠病毒了

亞美尼亞終於未能倖免，在今天3月1日出現了首例新冠肺炎病例。之前在阿塞拜疆和格魯吉也都有了新冠感染病例。新冠病毒隨着人的移動向世界擴散，沒有放過高加索地區。

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亞美尼亞周日3月1日確診該國首例新冠病毒肺炎病例。這名感染者最近去過伊朗。他已經住院隔離，目前情況穩定。



亞美尼亞總理尼科爾-帕希尼揚（Nikol Pachinian）今天在臉書上說，大約有30人跟這名患者有過接觸。這些人都將被隔離。亞美尼亞衛生部長呼籲大家震驚，不要相信謠言。



亞美尼亞的鄰邦阿塞拜疆，在周五28日確診了該國首例新冠病毒感染病例。該確診病例是一名從伊朗來的俄羅斯人。阿塞拜疆周六宣布暫停往返伊朗的航班。



與阿塞拜疆和亞美尼亞為鄰的格魯吉亞，昨天周六宣布確診第三個新冠病毒病例。該國同時還有數十人正在接受隔離。格魯吉亞已暫停與中國的航班，並宣布在兩個星期內禁止來自伊朗的人入境。



法新社3月1日發布的全球新冠病毒疫情統計：截止3月1日國際標準時間上午11點，全球共有64個國家和地區出現疫情，87565人感染，其中2990 人病逝。在中國之外，疫情最嚴重國家是：韓國，意大利，伊朗，日本。

