石油減產？歐佩克會議召開前充滿不確定性

石油是受新冠病毒傳播影響最大的原料之一，目前市場上也存在不確定性。於是世人目光投向了將於3月5日至6日在維也納舉行的歐佩克會議。不過，俄羅斯作為該組織的主要盟友，針對減少供應量的問題上，遲遲不肯表態。

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儘管本周初原油價格小幅回升，但仍屬偏低。自1月初以來，油價已經下跌了25％以上。從北海來的每桶布倫特原油現在幾乎不超過50美元。

黑金正飽受冠狀病毒影響，特別又是在世界最大原油進口國-中國-的經濟活動放緩的情況下。歐佩克組織定於本周四5日在奧地利首都維也納舉行兩天會議。歐佩克的13個成員國及其盟國俄羅斯將努力就減少世界供應達成協議。果真如此的話，將促進原油價格在市場上上漲。

據《金融時報》預期，居組織領導地位的沙特阿拉伯和海灣國家均希望大幅削減石油產量，即每天削減約一百萬桶。

但是，如果沒有世界第三大原油生產國俄羅斯支持，該組織將無法實現這一目標。

莫斯科目前不回答是或否。除非有最後一刻的意外，否則克里姆林宮將很難接受這種幅度的減量。俄羅斯方面已經表示，目前的原油價格仍然可以接受。俄羅斯財長上周甚至表示，即使價格進一步下跌，預算支出也還在安全範圍。

俄羅斯的經濟組成確實比其他原油生產國更加多樣化，因為每個生產國的價格下跌都削弱了該國財政。但是危機的惡化可能會改變俄羅斯的立場。牛津經濟研究公司的分析師估計，新冠病毒疫情將使俄羅斯今年的經濟增長損失0.4個百分點。

在這種情況下，歐佩克的決定對於阻止原油價格下跌至關重要。