武漢肺炎影響 多部電影延期上映

武漢肺炎疫情在全球蔓延，出於社會安全與觀眾健康的考量，許多電影公司決定把新片的上映時間延後，希望待疫情穩定之後，再擇期上映。

廣告 繼續瀏覽後續

威視電影3月6日表示，原定5月8日母親節檔期發行、描述親情的國片《孤味》，因疫情因素考量，將延期至11月6日上映。

改編自迪士尼經典動畫的《花木蘭》，由中國女星劉亦菲主演，原定3月26日上映，迪士尼影業5日發出聲明表示將上映日期延後，新的上映日期將根據新冠病毒肺炎（COVID-19）的狀況再公布。

改編自作家肆一的散文作品《可不可以，你也剛好喜歡我》的同名電影，原定於（3月14日）白色情人節附近上映，華映娛樂表示，“因新冠肺炎疫情仍未穩定”，此片決定退出檔期，待疫情趨緩後再上映。

取材自全台第一鬧鬼聖地的恐怖片《杏林醫院》，涉及醫療糾紛等情節，海樂影業先前擔心此片影響第一線防疫人員的醫療士氣，決定延後上映。

改編自同名小說的意大利電影“如果我擁抱你請不要害怕”，也因武漢肺炎疫情緣故，延後至4月30日上映。

007情報員詹姆斯·邦德（James Bond）最新電影“007：生死交戰”（No Time to Die），製片公司5日宣布上映時間由4月，延後至11月。