“至尊公主號”46人受檢21人陽性，2500乘客驚恐焦躁要求離船，舊金山拒絕其靠岸

發現新冠病毒感染者的“至尊公主號”郵輪5日清晨從前往墨西哥的航程中折返，回到舊金山外海，海岸巡邏隊立即將病毒測試劑空投到船上，目前有46人接受了檢測，21人為陽性，其中19人為船員，2人是乘客。船上2500名乘客聽到此消息，都驚恐不已，紛紛要求離船。

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“至尊公主號”除2500名乘客外，還有1000多名船員，他們在船上共處已超過10天，感染病毒的幾率非常大。

這艘郵輪目前在舊金山外海40哩處打轉，不知道何時才能靠岸，乘客何時才能下船。船上准許乘客使用手機，與外界連繫並接受媒體訪問。乘客蘇灣達(Suzanne Suwanda)女士對當局讓船員首先接受檢測表示不滿，她說“幾乎所有乘客都沒有得到檢測。”來自喬治亞州的乘客里斯( Kris Riese)說：“政府當局必須將我們撤走，讓我們離開這裡！”里斯和他女朋友以及父母一起在船上。

但舊金山市長和加州州長堅持拒絕“至尊公主號”靠岸，副總統彭斯6日說，船要改到一個非商業港口靠岸，就算找到靠岸碼頭，乘客還不知何時才能離船。

這樣的安排令乘客焦躁不滿。乘客查普曼(Shellie Chapman)女士說：“這將會成為鑽石2.0事件。”她指的就是另一艘郵輪“鑽石公主號”，上個月也因為疫情而停泊在日本外海兩周，乘客困在船上，結果有1700人交叉感染新冠病毒。

從4日起，船上就充滿緊張氣氛，因為大家聽到消息，這艘船在2月11日至21日的一段旅程中有三名乘客感染新冠病毒，其中一人下船後已在4日死亡。船上大部分乘客都參加了2月11日至21日的旅程，因此特別感到恐懼。查普曼說，被困在船上，只能在入黑之後走到甲板上吹吹海風和吸菸，讓緊張情緒放鬆一下。