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石油價格戰

沙特與俄羅斯打石油價格戰

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位於沙特阿拉伯的一家煉油廠 Une raffinerie de pétrole possédée par Aramco, en Arabie Saoudite.
位於沙特阿拉伯的一家煉油廠 Une raffinerie de pétrole possédée par Aramco, en Arabie Saoudite. REUTERS/Ahmed Jadallah
作者： 安東尼

在俄羅斯拒絕降低石油產量之後，沙特阿拉伯決定壓低石油價格。在已經受冠狀病毒影響的前提下， 3月9日油價坍塌。周一國際油價一度大跌逾30%，創1991年以來的最大跌幅。

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據悉過去幾天里，沙特方面降低了所有等級原油的官方售價。沙特希望通過降低油價並提高產量以提高市場份額。據悉沙特對亞洲主要需求市場的降價幅度高達每桶4至6美元，這可能是有史以來最大的降價幅度，是此前市場預期的三倍。

在過去一年多的時間裡，沙特一直是減產的主要推動者，但是俄羅斯一直遊走在合規的邊緣，從2019年來看，俄羅斯僅有在輸油管道受污染期間減產合規，其他時間均超出產量上限。

沙特對於俄羅斯的做法也早已心生不滿，在2019年初的時候時任沙特能源部長的法利赫就直言，俄羅斯減產速度慢於於預期。因此隨着此次俄羅斯拒絕進一步減產的要求，這令沙特積蓄已久的不滿情緒爆發。

莫斯科不喜歡來自沙特阿拉伯的最後通牒，　俄羅斯方面，俄羅斯財政部周一表示，莫斯科有足夠的資源來彌補油價處於每桶25-30美元的情況下的預算短缺，並且可以在這種情況下維持6到10年。

這是雙輸的遊戲。沙特增產石油的量彌補不了它降價的損失。俄羅斯也會遭到巨大打擊，但俄羅斯財政對石油的依賴比利雅得小。伊拉克，伊朗，委內瑞拉也都會受損失。

 

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