俄議會終審通過修憲案 為普京2024年再當總統鋪路

俄羅斯議會下院今天3月11日三讀終審通過修憲案，為普京在2024年再次當總統掃清了道路。該法案還包括賦予國會額外權力可提名政府領導人，以及養老金支出和最低工資保障。

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據路透社今天發自莫斯科的報道，該修憲議案是俄羅斯統一黨議員，83歲的前宇航員瓦蓮京娜-捷列什科娃（Valentina Terechkova）提出的。這個修憲案今天三讀，也是最後終審表決，以383票贊成，43票棄權通過。另有24名議員投票時缺席。

俄羅斯國會下議院今天三讀通過修憲法案後，上議院隨即投票通過，160位參議員投贊成票，僅1票反對，另有3人棄權。這項修憲案還須獲4月22日舉行的公民投票通過。

據法新社發自莫斯科的報道說，被修改的憲法內容，可以讓總統普京（Vladimir Putin）再參加兩次大選，一直掌權到2036年。

普京今年1月宣布一套憲法修正案，但他一再否認修憲是為了讓他能繼續掌權。普京目前的第4個總統任期將在2024年結束。

昨天俄羅斯國會又提出另一項修正案，涉及調整總統任期，如果獲得憲法法院批准，普京將可再次參選，且可以再任兩任總統，直到2036年。

今天俄羅斯議會通過的修憲案的其他條文，還包括養老金支出和最低工資的保障，並賦予國會額外權力提名政府領導人。修改憲法的條文還賦予總統額外權力，可以開除俄羅斯高等法院法官，並否決國會通過的法律。