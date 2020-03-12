好萊塢巨星湯姆漢克斯和夫人確診新冠肺炎在澳洲住院

好萊塢巨星湯姆-漢克斯和夫人被確診新冠肺炎在澳洲住院隔離。湯姆-漢克斯前往澳洲是為拍攝一部電影做準備。目前尚不清楚他們夫婦是在哪裡感染的。

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據澳洲昆士蘭州當局3月11日宣布，湯姆-漢克斯夫婦被確診感染新冠病毒陽性，目前他們正在澳洲黃金海岸大學醫院隔離觀察。

湯姆-漢克斯之前在他的社群媒體instgrame宣布他與妻子麗塔-威爾遜Rita Wilson都感染新冠病毒的消息。他們夫婦二人都63歲。他說，我們感覺有些累，就像患了感冒，渾身酸疼…。為了弄明白，就像建議的那樣，做了新冠病毒檢測，結果是陽性。他還說，下一步必須遵守官方的衛生規定。我們將接受檢測、觀察和隔離。

多個奧斯卡金像獎得主湯姆-漢克斯以電影“美人魚”走紅，“阿甘正傳”更是廣為人知。他是好萊塢第一個宣布感染新冠病毒的頭牌巨星。目前這個病毒已經感染全球至少12萬5千人，其中超過4千600人死亡。

據法新社報道，湯姆-漢克斯夫婦的兒子切特Chet，向外界發布父母感染新冠病毒的消息安撫說，我剛跟他們通過電話，他們的情況不錯，甚至並不嚴重。他們不擔憂，當然，他們會採取必要的衛生措施。