特朗普宣布將禁歐洲人員貨物入境美國30天 英國除外

歐洲新冠疫情迅速擴散，被美國總統特朗普稱為又一個中國。特朗普3月11日向發布疫情講話時宣布，將禁止來自歐洲的人員和貨物進入美國，為期30天。歐洲外交界表示，該決定，他們未被美方預先知會。

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據法新社報道，特朗普3月11日在白宮向全國發表疫情演說宣布，美國將禁止所有來自歐洲的人員和貨物入境美國，為期30天。禁令在3月13日午夜（國際標準時間周六14日凌晨4點）生效。該禁令不適用於美國公民和美國長居者，也“不適用於英國”。

美國這個禁令針對的是歐洲申根地區，規定凡在過去14天身處申根國家的人，都不的進入美國。特朗普還表示，禁令也適用於大量的貿易與貨運，還包括其他各種事務。他說，這些往來“必須獲得我們的批准”。

特朗普稱，採取如此強的行動，是為了保護所有美國人的健康和福祉。是必要的。是“為了防止新病例進入我們的國家”。而美國新冠確診病例已經超過1300例，36例死亡病例。

據法媒今天早晨報道，引述歐洲外交界透露，特朗普宣布禁止來自歐洲的人員貨物入境美國之前，他們並沒有得到美方的通知。

美國人最青睞的旅遊地點之一意大利，確診感染病例已超12000例，法國確診2281例，西班牙確診2277例，德國確診1966例。美國國務院在特朗普宣布上述禁令之後，也發布聲明，呼籲美國人盡量避免去國外旅行。

特朗普在白宮向全國發表10分鐘疫情講話後，亞洲市場周四早晨原油價格再跌6%，東京和香港股市也續跌。澳洲股市暴跌7.4%，創2008年金融危機以來的最糟糕記錄。

法新社指出，特朗普在講話中將新冠病毒稱為“外國病毒”。而幾天前，美國國務卿蓬佩奧曾經把新冠病毒稱為“武漢肺炎”，惹怒北京當局，引發爭論。