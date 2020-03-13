新冠肺炎肆虐 世衛組織為何被邊緣化

新冠肺炎繼續在全球橫行肆虐，本周三，世界衛生組織終於決定將2019新冠疫情定性為“大流行”，並要求全世界團結起來，但評論指這個本應領導和協調全球抗擊冠狀病毒的國際組織在這次抗擊疫情的過程中似乎被邊緣化了，其功能效率也受到質疑。

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新冠病毒已擴散至110餘個國家，導致超過4300人死亡，但在抗擊疫情的過程中，卻看不到全球的團結一致。似乎沒有人擔起責任。似乎沒有什麼計畫。新冠病毒開始在中國大爆發初期，全世界都將曾將目光轉向權威機構世衛組織，期望這個權威機構給出一個說法和應對措施指導方向，但該組織總幹事譚德塞隨機前往北京與習近平等國家領導人會面後對中國讚賞有加，但卻對中國及時向世衛通報卻在國內隱瞞疫情導致擴散隻字未提。該組織也先後兩次開會討論疫情，但均拒絕宣布新冠病毒是大流行，原因或是擔心這樣會在全球引起恐慌。

世衛組織的決定是否降低了各國防疫警惕性，而導致疫情在全球大爆發失控的局面？目前對此尚無定論，但周三，世衛組織最終不得不面對現實，給出了新冠疫情是“大流行”的定性。紐約時報認為，這是一個象徵性的時刻，突顯了世衛組織作為引領世界的公共衛生機構的地位，但也暴露出世衛組織的根本弱點。

根據國際條約，世衛組織本應領導和協調全球抗擊冠狀病毒，卻因各種原因在許多方面被邊緣化了。15年前，世衛對疫情的全球應對行動框架《國際衛生條例》進行了重大修訂，旨在糾正2003年SARS疫情中的反應缺陷，196個簽署國被要求要向世衛通報疫情並分享信息，以幫助該組織協調遏制工作，宣布緊急事件並給出建議。但該條例有“漏洞”，因為簽署國均不願將全部控制權交給一個國際機構。他們隨即起草了一項條款，賦予各國採取他們認為效果會與世衛組織的建議相似或更好的健康措施的權利，並有義務在48小時內向世衛組織報告。在冠狀病毒爆發期間，許多國家未能做到這一點，世衛組織對此也無能為力。

比如，在目前實行國際旅行限制的70多個國家中，只有45個國家做到了向該機構報告其行動的要求。此外，一些國家不願解除防護裝備出口禁令，這讓抗擊疫情的廣泛鬥爭更為複雜化。然而，自1月初以來，世衛組織已經發布了四份警告，一直反對這種做法，並警告，在出現突發公共衛生事件時限制國際流動不太可能阻止病原體的傳播。世衛組織官員稱對此情況多次抗議，但沒有明顯效果。世衛組織官員抱怨說，他們是在旅行關閉發生後才從媒體報道中得知這一消息的。甚至提出“如果沒有人聽從世界衛生組織，那我們有什麼意義呢？”的疑問

紐時報道也指出，世衛組織也受到預算和政治壓力的阻礙。它缺乏有意義的執法權，造成了明顯的權力不平衡。也經常被指責它屈從於捐助者——從美國和中國等大國到蓋茨基金會等私人出資者的影響力。

由於世衛組織官員沒有權力執行國際規定，他們不得不在外交上走鋼絲。世衛組織的一名發言人在一份聲明中表示，該機構“不能強迫各國改變他們已經實施的措施”。但效果如何，不得而知。紐約時報指出，世衛組織機構的官員拒絕點名批評違反規定的國家，並在很大程度上迴避了媒體在這個問題上的提問。

面對世衛組織被邊緣化的局面，也有一些學者甚至質疑如此軟弱的機構是否有必要存在。但也有美國學者表示如果現在沒有世衛組織，還是得創造一個出來。