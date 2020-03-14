讓6成人染病達致“集體免疫”？英國佛系設想引發爭議

新冠武漢肺炎國際大流行之際，英國政府卻通過專家之口散布“集體免疫”的佛系新招數，引發英國國內的爭論，也在國際間造成恐慌。

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英國政府健康問題顧問等人提出的所謂“群體免疫“（herd immunity）防疫政策，是打算採取放任民眾染病、繼而普遍取得免疫的防疫政策。也就是讓全國約6成民眾染病，痊癒後普遍獲得群體免疫力。這些專家的目標是利用夏天這幾個月讓疫情慢慢傳播，從而避免在下次冬季來臨前再次出現新冠病毒的2.0版。

英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）9日說：“你辦不到且不應去做的，就是想徹底壓制疫情。若只想全力壓制，後果就是年底疫情捲土重來，屆時正是國家醫療保健服務（NHS）最吃緊的冬季，然後就會以麻煩不斷告終。”瓦倫斯表示，要想達成群體免疫，英國需要約60%甚至70%的民眾染病且痊癒後獲得免疫力。

英國首相約翰遜周五說：“坦白地說，更多家庭將有親人夭折。”話音剛落，輿論嘩然。英國“衛報”就此指出，政府看似已放棄遏阻疫情，改採一種過於大膽的防疫手段。截至目前為止，英國確診798例，11人因此去世。

反對“集體免疫”的聲音立即此起彼伏，中央社報道：倫敦大學衛生暨熱帶醫學院新興傳染病學教授希柏德（Martin Hibberd）說：“制定一套計畫，先假設很大比例的人口會染病，還期望他們痊癒並獲得免疫力，我真擔心這可能不是最佳之道。”

前世界衛生組織官員、小兒科醫師柯斯蒂羅（Anthony Costello）懷疑地發問：“染上新型冠狀病毒，癒後真會產生強大的群體免疫嗎？還是會像流感一樣，年年都冒出新病毒株，得不斷接種疫苗？關於新型冠狀病毒的免疫反應，我們還有太多要學。比起群體免疫，疫苗才是安全得多的辦法”。

台灣抗SARS專家蘇益仁認為：這種佛系抗疫法是“最後的手段、沒辦法中的辦法”，形同把武漢肺炎當成流感在處理。英國大概認為疫情既然避免不了，不如就讓民眾感染，產生群體保護力以後，疫情就會自然消失，把醫療資源投注在重症患者上；這種做法就流行病學角度來說是對的，但問題就在於民眾能否接受。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這是在醫療體系不能完全承擔時，才會有這樣考慮，台灣離那個階段很遠，不會這樣做。

指揮中心召集人張上淳表示，這種做法相當冒險，因為沒有人能保證感染後絕對不會變成重症，尤其老年人一旦感染，死亡率很高。