外交工作受阻 聯合國也成武漢肺炎受害者

往常忙碌的紐約聯合國總部近來步調異常緩慢，因為武漢肺炎疫情妨礙外交官透過人際接觸尋求共識，造成這個多邊組織的外交工作受阻。

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聯合國12日傳出疫情，首例確診病患為來自菲律賓的外交官。由於他的檢測結果呈現陽性，菲律賓代表團被迫關閉。紐約聯合國秘書處的3000名員工，與193個會員國代表團數以百計的職員，大多也開始在家遠距工作。

聯合國秘書長古特萊斯（Antonio Guterres）13日取消非洲行，並要求所有非必要員工遠距工作至4月12日。他在致聯合國員工的信中強調，聯合國正面臨“我們史上最大挑戰之一”，病毒“大大影響我們及我們的工作”，所有人得保持“冷靜及堅定”。

聯合國安全理事會也受嚴重影響，擔任本月輪值主席國的中國決定，各國派出的代表不能超過3人。未來幾周數場會議也已取消。

一名外交官匿名表示，安理會15個成員國最近嘗試召開電話會議，以“技術問題”失敗收場。

聯合國正計畫9月舉行75周年大型慶祝活動，屆時聯合國年度大會將讓多名世界領導人及政府官員齊聚紐約。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，武漢肺炎大流行“非常可能”對聯合國大會帶來某種影響，但現在要提供相關細節還言之過早。

在變成“鬼城”的聯合國總部休息廳外，一名大使表示：“我們過來這裡，但會議越來越少，共識也將越來越難達成。”

不過杜雅里克說，疫情至少替聯合國帶來一項好消息，隨着出差量與會議減少，這個擁有永無止盡預算問題的國際組織“花的錢將變少”。