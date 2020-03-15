德美為新冠疫苗發生爭吵

新冠疫情在德國繼續快速傳播。德國採取更嚴歷措施，以抗擊病毒。德國和美國就正在研製中的新冠疫苗發生爭吵。

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根據柏林羅伯特科赫研究所周日傍晚刷新的數據，德國確診的新官病毒患者達4838人，一天內增加了700多人。死亡人數為12人。相比之下，德國新冠病毒死亡率還是較低的。

據德國廣播電台和德國電視一台報道，德國將動用軍隊參與抗擊病毒的戰鬥。德國防長克蘭普-卡倫鮑爾預告了這一消息。她向《周日世界報》表示，國防軍將在新冠危機中，在所有層面，所有關鍵領域提供援助。她還說，截至周五晚上，聯邦國防軍內確診的患者為18人。

為防止疫情進一步擴散，德國還宣布，自周一早上，將關閉對法國、瑞士、奧地利和丹麥的邊境。

德國幾乎所有聯邦州都將自周一起，關閉學校和幼兒園。圖書館，游泳池等也將關門。所有大型活動、劇院演出等都已被取消。現在討論的是，是否50人以下的活動也應取消。

近日來，德國出現了搶購和囤積食品和衛生用品潮，並謠傳超市可能關門。但德國貿易周日表示，超市和食品店將每周六天照常營業。雖然因購買太快會出現一兩天內缺貨的現象，但德國有足夠的貨源源源不斷地填滿超市的貨架。

就德國西南部蒂賓根市一家公司正在研製的新冠疫苗，德國和美國開始爭吵。蒂賓根醫藥公司CureVac在其網頁上表示，公司沒有隻為一個國家研製新冠疫苗的打算，而是期望在全球範圍內為患者和人類提供幫助。該公司回絕了有人想購買企業和企業技術的報導。

根據德國《周日世界報》的報道，美國總統特朗普試圖以高額資金收購蒂賓根這家公司正在研發的病毒疫苗，讓疫苗為美國所有。德國衛生部證實說，美國政府確實在努力得到這家公司。

美國政府一位代表向法新社表示，美國政府向25家以上正在研製疫苗的公司發出了信息，而且還會繼續這樣做。但美國將和世界共享每一種解決方式。