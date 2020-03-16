病毒危機 國際奧委會明與主要賽事組織開會研擬解方

一名知情人士對路透社和法新社表示說，國際奧委會（IOC）周二將與國際賽事組織的主管開會，討論新型冠狀病毒疫情爆發的應對策略。

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報道稱，目前距離7月24日東京奧運會開幕時間不到五個月，能否順利舉辦的質疑聲浪不斷升高。

新型冠狀病毒已經造成全球超過6,000人死亡，感染超過16萬人。

病毒已經嚴重影響運動賽事期程，導致一些奧運資格賽取消或者延期，奧運會是否應該全面停辦或延期的疑慮也隨之升溫。

不過，日本首相安倍晉三以及東京奧運會主辦單位一再重申，奧運會準備工作持續進行中，將按計畫如期舉行。

日本放送協會(NHK)稍早報導指出，國際奧委會預定將在周二討論新型冠狀病毒的衝擊，國際奧委會在被問及這個問題時，他們稱這是與各相關單位進行例行對話的一部分。

“由於這個情勢是在幾周之前展開，國際奧委會正不斷地向相關單位發布最新情勢發展。”

“這個會議是例行情報分享流程的一部分。”

此前，美國總統特朗普12日在白宮向媒體表示，在新型冠狀病毒疫情擴大的情況下，“東京奧運會或許應推遲一年。”他認為與以無觀眾形式舉行相比，推遲更好。

據共同社報道說，特朗普表示最終要由日本決定，同時稱“與空場舉行相比（推遲）是更好的選擇”。他還提及訪日期間曾參觀奧運設施，讚賞日本為舉辦付出的努力，稱“日本準備了很棒的設施”。

這是特朗普首次提及奧運推遲舉辦。因為，他在2月26日的記者會上曾就疫情對東京奧運的影響表示希望如期舉辦，稱“不發生問題就好”。