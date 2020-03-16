G7領袖周一召開緊急視訊會議應對新冠疫情蔓延

美國聯準會緊急降息4碼，但周一的國際金融市場不領情，華爾街3大指數開盤崩跌，道瓊指數一度狂瀉12%，創1987年來最大跌幅。在這一背景下，國際七大工業國集團（G7）領袖周一召開緊急視訊會議，討論新冠疫情蔓延的因應措施。

廣告 繼續瀏覽後續

會後發布共同聲明表示：新冠疫情大流行是人類悲劇與全球健康危機，為全球經濟帶來重大風險。G7將採取一切必要措施因應疫情，確保全球經濟穩定。將透過貨幣與財政措施與具針對性的行動，在必要時為勞工、企業提供協助。各國中央銀行也將繼續合作協調，提供必要貨幣措施，以支持經濟與金融穩定，促進復甦與成長。

聲明指出，G7財長將與國際組織緊密合作，以迅速規畫與執行國際金融援助，包括協助受到影響的新興與發展中經濟體，同時也將解決國際供應鏈中斷問題，並努力促進國際貿易。

聲明指出，將協調必要的公共衛生措施以保護民眾，並透過共同行動，致力解決疫情大流行引發的健康與經濟風險，將加強各國與全球衛生系統，擴大協調研究，以快速開發、製造療法與疫苗。

為了完善應對疫情行動，G7領袖也同意，包括衛生部長與財政部長都將每周開會一次，針對疫情發展交換意見並針對相關議題協調合作，制定進一步即時且有效的行動。