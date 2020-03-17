七國集團首腦召開視頻會議 安倍強調東京奧運如期舉行

七國集團（G7）首腦在日本時間3月16日晚舉行視頻會議，並發表聯合聲明，聯合聲明指出：新冠病毒肺炎大流行是全球範圍的健康危機，也對世界經濟造成重大風險，七國集團決心在防疫方面加強合作，攜手應對這場危機。日本首相安倍晉三在視頻會議中指出：東京奧運會和殘奧會將以“完美的形態”舉行為目標而努力。

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聯合聲明指出：“我們要動員包括金融、財政在內的所有的手段。”“為了實現強有力的經濟成長，我們必須為經濟下滑做好準備。”

安倍首相在視頻會議上強調，為了緩和世界人民的不安，最重要的是開發特效藥，而面對經濟上的風險，七國集團應該加強合作，實行必要的經濟政策。

安倍首相在會議後在談及東京奧運會和殘奧會時指出：作為人類戰勝新型冠狀病毒的證據，以完美的形態舉行，這一點得到了七國集團的支持。

日本官房長官菅義偉在17日的記者會上對視頻會議進行了說明，他指出：在視頻會議中，沒有東京奧運會和殘奧會應該延期的意見。有關安倍首相關於東京奧運會和殘奧會的發言，菅義偉解釋稱：希望能夠按照計畫如期舉行，沒有考慮在無觀眾的情況下舉行和縮小規模。

菅義偉說：我們將面向如期舉行，和國際奧委會等緊密合作，切實推進準備工作，我們的這種想法沒有改變。