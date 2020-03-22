俄軍9架軍機載上百名病毒專家與消毒物資飛往意大利

俄羅斯國防部今天3月22日宣布，為遏制意大利疫情擴散，俄軍派遣上百名病毒學家和流行病專家以及抗疫物資前往意大利援助。意大利當局昨天宣布，在過去24小時，意大利新增近800個死亡病例，累計近5000個死亡病例。

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法新社報道，俄羅斯國防部今天發布聲明說，俄軍上百名有經驗的病毒專家和流行病專家以及一批用於消毒基礎設施和建築物的流動車及其他物資，正在飛往意大利。該聲明還說，俄軍今天一共出動9架伊留申Iliouchine-76運輸機向意大利運送這些專家和物資。

據路透社報道，俄國防部的聲明說，俄軍在總統普京的要求下，今天啟動這項援助意大利的任務。據克里姆林宮說，普京昨天周六與意大利總理孔特通了電話。普京向孔特提出，俄羅斯願意協助意大利抵抗疫情，向意大利疫情嚴重地區派遣專家和用於消毒的車輛等物資。

意大利昨天宣布，在過去24小時，新增死亡病例近800，累計死亡將近5000例，遠超中國官方的死亡數字（3261例）。意大利累計確診的病例為53578例。

俄羅斯目前有306個武肺（covid-19）確診病例，大部分集中在莫斯科。有一人死亡。