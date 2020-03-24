新冠肺炎全球確診逾40萬人 陳建仁：不知WHO現在能做什麼

綜合各國官方統計顯示，巴黎時間3月24日晚全球確診的新冠肺炎病例已超過40萬人，並有至少18250人不幸因病去世。流行病學博士、公共衛生專家出身的台灣副總統陳建仁當天在接受採訪時表示，他認為世界衛生組織（WHO）這次防疫決策“太遲”。他稱，防疫要劍及履及、超前部署，“現在也不曉得WHO能為世界各國做什麼，因為火燒起來了，這是蠻悲哀的事情。”

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據當天的最新統計數字顯示，目前在全球大流行的新冠肺炎已傳播至世界上196個國家和地區。全球新冠肺炎累計死亡病例至少有18250例，累計確診病例超過40萬例大關，其中歐洲確診病例佔了當下全球確診病例過半。曾在2003年SARS流行期間擔任過台灣行政院衛生署署長的陳建仁，就當下新冠疫情問題接受了中央社的專訪。在採訪中，陳建仁提出，中華民國當年也是鼓吹成立世衛組織的國家之一。他稱，該組織歷任總幹事基本上都做得相當不錯，特別是SARS期間擔任過世衛總幹事的挪威前首相布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）。陳建仁說，儘管當時遇到有些國家阻撓，仍毅然決然派遣世衛組織專業組織團到台灣，與台灣合作。

陳建仁稱，“SARS期間，世衛組織扮演很重要的協調角色，很快發布訊息讓全世界都知道，我們不能抹煞世衛組織以往的貢獻”。他舉例指出，國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）是SARS以後才開始，到目前為止，發布過6次。陳建仁說，以2009年流行性感冒H1N1來看，第一個病例發生以後1個月就發布國際關注公共衛生緊急事件，當時只有3個國家出現病例；但新冠肺炎是2019年底發生後直到1月30日才發布這一預警，當時全世界已經有8000多人感染。

陳建仁稱，“3個被感染的同學都不隔離，傳到第10次，將導致近6萬人感染。”他強調，防疫是需要劍及履及、超前部署、提高警覺，絕對不能拖。採訪中，他還對世衛組織就新冠肺炎擴散的相應處理對策提出質疑。陳建仁說，“對世衛組織也是愛之深責之切，對於這樣重要的傳染病，怎麼不早一點發布，讓全世界的人提高警覺”，“有點恨鐵不成鋼”。他還說，“我做防疫性子比較急，我是急驚風，碰到慢郎中的反應，個人會覺得實在有點慢”。陳建仁並感嘆道，“不曉得WHO現在能為世界各國做什麼，因為火燒起來了，too late（已經太遲）”。他認為，那是蠻悲哀的事情，並指“如果可以讓大家早一點提高警覺就沒事了”。陳建仁說，“為什麼到那麼晚了才說是大流行？”

值得一提的是，以觀察員的身份參加世衛組織會議，是近年來民進黨執政後台灣當局的一大國際訴求。對此，陳建仁在採訪中仍強調，儘管世衛組織被外界指責無法防止疫情在全球擴散，他認為台灣必須爭取參與該組織。他談道，世衛組織的工作不是只有傳染病，還包括環境衛生、慢性病如癌症、心臟血管疾病、空氣污染引起的肺病、醫療照顧體系、健康保險等。

中國國台辦發言人朱鳳蓮周二應詢時指出，“（台行政院院長）蘇貞昌再次無恥散布‘蘇式謊言’，公然造謠大陸‘隱瞞疫情’。這種借製造謊言來煽動歧視、仇恨的表演，再次將他的惡毒本性暴露於世人面前”。據悉，蘇貞昌當天稍早在受訪時稱，“疫情其實不分國界，如果中國大陸一開始能夠不隱瞞疫情，世界早一點獲得警告，就不會危害的這麼厲害。”對此，朱鳳蓮反稱，“在過去兩個多月時間裡，大陸民眾團結一心，奮力抗擊疫情，取得的成績舉世公認，為全世界防疫贏得了寶貴時間。”

朱鳳蓮強調，“同時，我們始終本着對台灣民眾生命健康福祉高度負責的態度，從一開始就向台灣有關方面通報疫情信息，包括專門通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息。截至3月24日已通報101次。民進黨當局從來不敢將這些真相告訴台灣民眾。”她說，“‘蘇式謊言’屢次被事實打臉。當前台灣地區疫情形勢不斷加劇。奉勸民進黨當局和蘇貞昌們立即停止傳播政治病毒。借疫情不斷‘點火’升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，既無恥又令人厭惡。” 隨後，台陸委會對此回應稱，“國台辦以謾罵製造兩岸緊張關係，只會引起台灣人民更強烈的反感。”