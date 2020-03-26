新冠疫情：G20舉行視頻峰會 中美或暫停口水戰

二十國集團（G20）領導人3月26日將在利雅得召開史上首次的視頻峰會。Reunión del G20, presidida por Arabia Saudita, por videoconferencia, prevista el 26 de marzo de 2020

二十國集團（G20）領導人今（26日）將召開史上首次的視頻峰會，預計會在北京時間今天晚間8點登場。沙特阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）在推特發文說：“全球對抗2019冠狀病毒疾病大流行，以及醫療體系和全球經濟所面臨的挑戰之際，我們召開本次G20特別峰會，以討論全球如何團結合作因應疫情。” 同時，這也是中國國家主席習近平自疫情爆發以來，出席的首場重大多邊活動。

廣告 繼續瀏覽後續

沙特阿拉伯是今年的主席國。由於20國集團遲於因應這場全球危機遭到不少批評，沙特阿拉伯因而在上周呼籲舉行視頻會議。

除了20國集團成員之外，受疫情影響的國家如西班牙、約旦、新加坡及瑞士等國的領袖也將參與會議。國際組織的領袖，包括聯合國、世界銀行（World Bank）、世界衛生組織（WHO）及世界貿易組織（WTO）也會參與。

全球因2019冠狀病毒死亡人數已知有2萬人，數十億人受限待在家裡，法國及中國此前都支持20國集團召開緊急會議的想法。

據了解，本次峰會焦點在於中國和美國，兩國在經歷貿易戰之後，近日又就新冠肺炎的起源展開口水戰。

不過，據南華早報引述一份G20峰會將討論議題的聲明草案報導，各國領導人料將同意新冠疫情對全人類造成威脅，並將建立相關機制，來共享信息和對抗疾病的經驗。

該報導引述一名知情外交消息人士的話指出，在G20峰會預備會談中，中美同意會放下分歧。

外界注意到，路透社昨天說，中國國家主席習近平將在北京出席G20領導人應對新冠肺炎特別峰會。對此，外交部副部長馬朝旭表示，病毒沒有國界，G20成員要加強團結，釋放共同應對挑戰的強有力信號，提振國際社會的信心。

同在昨天，據德國政府在一份聲明中說，居家隔離的德國總理默克爾也和習近平通話時討論了新冠病毒危機，雙方同意就新冠病毒大流行保持密切聯繫。

此前周一，G20財長和央行行長們已經同意制定一項“行動計畫”，以應對冠狀病毒大流行，但他們沒有提供具體細節。G20秘書處在財經官員召開了近兩個小時的視頻會議後發布了這一聲明，試圖避免外界對全球“消防站”在應對不斷惡化的危機方面行動遲緩的批評。

另需注意的是，歐盟疾病控制機構周三表示，新型冠狀病毒不太可能在夏季消失。該機構發出嚴厲警告稱，如果不採取措施阻止疫情的蔓延，隨着氣溫上升，疫情可能會持續。

人們原本希望2019新型冠狀病毒能夠與其他四種在人類中常見的冠狀病毒一樣，通常在夏季月份里消失。但歐盟的報告沒有給人們留下多少希望的空間。