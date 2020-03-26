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G20特別視頻峰會

新冠疫情：G20舉行視頻峰會 中美或暫停口水戰

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二十國集團（G20）領導人3月26日將在利雅得召開史上首次的視頻峰會。Reunión del G20, presidida por Arabia Saudita, por videoconferencia, prevista el 26 de marzo de 2020
二十國集團（G20）領導人3月26日將在利雅得召開史上首次的視頻峰會。Reunión del G20, presidida por Arabia Saudita, por videoconferencia, prevista el 26 de marzo de 2020 AFP/Archivos
作者： 夏榕

二十國集團（G20）領導人今（26日）將召開史上首次的視頻峰會，預計會在北京時間今天晚間8點登場。沙特阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）在推特發文說：“全球對抗2019冠狀病毒疾病大流行，以及醫療體系和全球經濟所面臨的挑戰之際，我們召開本次G20特別峰會，以討論全球如何團結合作因應疫情。”  同時，這也是中國國家主席習近平自疫情爆發以來，出席的首場重大多邊活動。

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沙特阿拉伯是今年的主席國。由於20國集團遲於因應這場全球危機遭到不少批評，沙特阿拉伯因而在上周呼籲舉行視頻會議。

除了20國集團成員之外，受疫情影響的國家如西班牙、約旦、新加坡及瑞士等國的領袖也將參與會議。國際組織的領袖，包括聯合國、世界銀行（World Bank）、世界衛生組織（WHO）及世界貿易組織（WTO）也會參與。

全球因2019冠狀病毒死亡人數已知有2萬人，數十億人受限待在家裡，法國及中國此前都支持20國集團召開緊急會議的想法。

據了解，本次峰會焦點在於中國和美國，兩國在經歷貿易戰之後，近日又就新冠肺炎的起源展開口水戰。

不過，據南華早報引述一份G20峰會將討論議題的聲明草案報導，各國領導人料將同意新冠疫情對全人類造成威脅，並將建立相關機制，來共享信息和對抗疾病的經驗。

該報導引述一名知情外交消息人士的話指出，在G20峰會預備會談中，中美同意會放下分歧。

外界注意到，路透社昨天說，中國國家主席習近平將在北京出席G20領導人應對新冠肺炎特別峰會。對此，外交部副部長馬朝旭表示，病毒沒有國界，G20成員要加強團結，釋放共同應對挑戰的強有力信號，提振國際社會的信心。

同在昨天，據德國政府在一份聲明中說，居家隔離的德國總理默克爾也和習近平通話時討論了新冠病毒危機，雙方同意就新冠病毒大流行保持密切聯繫。

此前周一，G20財長和央行行長們已經同意制定一項“行動計畫”，以應對冠狀病毒大流行，但他們沒有提供具體細節。G20秘書處在財經官員召開了近兩個小時的視頻會議後發布了這一聲明，試圖避免外界對全球“消防站”在應對不斷惡化的危機方面行動遲緩的批評。

另需注意的是，歐盟疾病控制機構周三表示，新型冠狀病毒不太可能在夏季消失。該機構發出嚴厲警告稱，如果不採取措施阻止疫情的蔓延，隨着氣溫上升，疫情可能會持續。

人們原本希望2019新型冠狀病毒能夠與其他四種在人類中常見的冠狀病毒一樣，通常在夏季月份里消失。但歐盟的報告沒有給人們留下多少希望的空間。

 

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