G20視頻峰會 將啟動5萬億美元提振經濟計畫

歐洲聯盟2位領導人3月26日在20國集團（G20）線上峰會後呼籲集團成員相互協助，採取空前行動，透過大規模和協調一致的全球行動，挽救生命並避免進一步的經濟危機。二十國集團將啟動總價值5萬億美元的經濟計畫，以應對疫情對全球社會、經濟和金融帶來的負面影響，並支持各國中央銀行採取措施促進金融穩定和增強全球市場的流動性。

廣告 繼續瀏覽後續

2019冠狀病毒疾病持續在歐洲擴散，數以億計歐盟民眾深陷全國封城禁令，歐洲合計超過1萬人喪命；身為20國集團輪值主席國的沙特阿拉伯國王薩勒曼26日主持視頻會議，敦促G20領袖採取 “有效協調“的行動，對抗由新冠病毒引發的全球危機。

歐盟26日在G20會後發出歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）與馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的聯合聲明，表示在歐洲處於全球疫情危機中心下，2位主席感謝G20領導人對歐盟及其會員國的聲援。

聯合聲明指出，2位主席強調，史無前例的事件需要採取史無前例的行動，透過大規模和協調一致的全球行動，挽救生命並避免進一步的經濟危機。

歐盟感謝沙國致力全球協調，呼籲G20相互協助，遣返滯留在國外的希望回國的公民；並歡迎G20要求世界衛生組織（WHO）與有關機構密切合作，迅速提出一項關於全球大流行疾病防範和應對的全球倡議。

此外，歐盟領導人們堅持，G20應動員所有可用的手段，以緩解經濟衰退，歐盟將會致力提高製造和提供必要的防護和醫療設備的能力，並保持貿易流動和供應鏈暢通。

沙特阿拉伯國王薩勒曼（Salman）則表示，20國集團必須發出強烈信號，儘快恢復商品和服務的正常流通，重建對全球經濟的信心。