中國外交部：G20新冠肺炎特別峰會取得3大重要成果

二十國集團（G20）周四史上首次召開視頻峰會，以應對新冠肺炎疫情給全球經濟和社會運轉帶來的衝擊。依照會議發布的聲明顯示，G20集團將向全球經濟注入5萬億美元，作為有針對性的財政政策的一部分。對此，中國外交部發言人耿爽在周五的記者會上向外界接受了此次峰會取得的3個重要成果。

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峰會結束後，據二十國集團領導人發表的聯合聲明顯示，G20正向全球經濟注入5萬億美元。與此同時，要達到保護生命；保障人民就業和收入；恢複信心，保持金融穩定，恢復增長和恢復強勁；盡量減少對貿易和全球供應鏈的干擾；向所有需要援助的國家提供幫助；協調公共衛生和財政措施等六大目標。對此，耿爽在記者會上介紹稱，昨天晚上二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會成功舉行，會後發表聲明。聲明指出，二十國集團正在向全球經濟注入超過5萬億美元，作為有針對性的財政政策、經濟措施和擔保計畫的一部分，以抵消大流行病對社會、經濟和金融的影響。

耿爽說，在各方共同努力下，此次特別峰會取得重要成果：一是各方承諾及時分享信息，保障醫療物資供應，採取一切必要措施共同抗擊疫情，維護全球公共衛生安全。二是各方同意為發展中國家特別是最不發達國家抗疫提供支持，同時完善全球公共衛生體系，為應對未來傳染病疫情做好準備。三是各方承諾維護全球經濟金融穩定，提振市場信心，保障就業民生，減少疫情對全球貿易和供應鏈的衝擊。

耿爽表示，與會各方通過5萬億美元提振全球經濟的舉措，受到了國際社會高度關注和普遍歡迎。他介紹稱，自新冠肺炎暴發以來，中國政府一直全力抗擊疫情，出台了一系列財政和金融政策，來穩經濟、穩就業，切實做好民生保障。在財政領域，中國國內各級財政已經安排疫情防控資金超過1210億元人民幣，並將在今年新增減稅降費超過1萬億元人民幣，共約合1593億美元；在金融領域，我們已經向市場注入超過1.3萬億元人民幣的流動性和再貸款、再貼現等定向工具，約合1848億美元。財政貨幣政策合計大約3441億美元。這些舉措正在取得積極的效果，為疫情防控、恢復經濟提供有力支撐，為保障社會經濟平穩運行發揮重要作用。

耿爽最後強調，昨天晚上特別峰會通過聲明中提出的5萬億美元，是各國已經或即將採取政策措施的彙總，中方上述舉措也是全球應對疫情、穩定經濟努力的重要組成部分。值得一提的是，3月26日，哈佛全球健康研究所所長阿希什·賈哈博士指出，新冠肺炎疫情可能持續一年以上。“疫情不會在兩周、四周或六周內消失。如果幸運的話，我們或將以另一種形式與這種病毒一起生活12至18個月。”面對當下疫情給美國國內經濟帶來的巨大壓力，美國總統特朗普當天簽發致美國州長信函，信中表示，美國政府正在着手準備發布新冠肺炎新指導方針，將基於地理風險因素指導“社交距離”準則。他在26日的白宮發布會上強調，美國人民“必須重返工作崗位”，同時他指出，某些受疫情影響較小的地區或可率先開始復工。“但我們必須儘快開始這個過程。”特朗普表示，下周將透露相關計畫。