南非經濟遭受疫情重創 安倍晉三：日本旅遊業收入已下降九成

隨着新冠疫情在全球範圍內的快速蔓延，其所帶來的經濟影響也陸續在世界各國展現。以日本和南非為例，國際評級機構穆迪（Moody's）周五下午已將南非的主權信用評級，評級展望保持在“負面”。日本首相安倍晉三另於周六表示，疫情政策為最差的情形做準備，國內旅遊業收入已下降九成，部分娛樂業甚至出現負增長，中小企業進入了生死存亡階段。

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穆迪方面在相關聲明中說，由於財政狀況不斷惡化，結構性增長十分緩慢，決定將南非的主權信用評級從Baa3降至Ba1。穆迪評級級別由最高的Aaa級到最低的C級，一共有21個級別，評級級別分為兩個部分，即投資等級和投機等級。同時，Ba1級屬於垃圾級。穆迪表示，受新冠肺炎疫情迅速擴散影響，全球經濟前景黯淡，這將加劇南非在經濟和財政方面所面臨的挑戰。此外，南非內部還面臨電力供應不穩定、投資信心持續不足和勞動力市場結構持續僵化等問題。

南非財政部在隨後發表的聲明中說，這一評級結果將導致南非自動被排除在富時世界政府債券指數之外，導致資金進一步外流。據悉，南非從3月26日至4月16日實行為期3周的封國措施，目的是為了遏止疫情地迅速擴散。南非迄今已有逾1100人感染新冠肺炎。

另在日本方面，安倍晉三在周六的記者會上表示，目前日本國內的疫情嚴重，已“處於宣布緊急狀態令的邊緣”，情況岌岌可危。他還呼籲人民避免一切非必要的聚會，適當的自我約束，否則病毒傳播恐將進一步惡化。針對此次疫情給日本國內經濟帶來的影響，安倍稱，疫情政策為最差的情形做準備，旅遊業收入已下降九成，部分娛樂業甚至出現負增長，中小企業進入了生死存亡的階段。

安倍介紹稱，昨日，102.7萬億日元的2020年財政預算已通過，將儘快通過額外預算案。他還說，對於缺少資金的中小微企業、自由職業者、個體經營戶，我們會進行現金髮放。在疫情控制的前提下，旅遊、大型活動採取果斷支持。安倍稱，將為中小企業提供最多五年的無利息貸款，還準備了更多補助制度。